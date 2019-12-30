АО "Вертолеты России" завершает поставку ВВС Иордании тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т2

ЦАМТО, 27 декабря. АО "Вертолеты России" (подразделение госкорпорации "Ростех") завершает поставку Военно-воздушным силам Иордании четырех тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т2.

Как сообщает турецкий ресурс Goklerdeyiz.net, два вертолета (регистрационные номера 06823 и 06824), зарегистрированных от имени российской компании "Роствертол" (подразделение АО "Вертолеты России"), 26 декабря совершили посадку в аэропорту "Даламан" для дозаправки.

Стало известно, что вертолеты при отправке заказчику прибыли из Анкары и далее отправились в аэропорт "Диагорос" (остров Родос, Греция). Машины выполнены в серой окраске и не имеют национальной маркировки.

Как уже сообщал ЦАМТО, контракт №RH/15-0651-04-1 на поставку четырех вертолетов Ми-26Т2 был подписан АО "Вертолеты России" и иорданским государственным бюро KADDB (The King Abdullah II Design and Development Bureau) 17 апреля 2016 года. Соглашение включало поставку двух машин с опционом на приобретение еще двух вертолетов. Поставка должна быть выполнена с 2018 года до конца 2019 года. Предполагается, что вертолеты будут эксплуатироваться совместно вооруженными силами и гражданскими службами Иордании.

Первый вертолет (р.н. 06819) был передан заказчику в январе 2018 года и демонстрировался на выставке SOFEX-2018. Он был поставлен в многоцветной камуфляжной окраске. Второй вертолет был принят 26 декабря 2018 года. Его фотография была размещена на официальном сайте ВВС Иордании. Вторая машина была передана в серой окраске и не имела национальной маркировки. Пока не ясно, обозначают ли разные схемы окраски применение в военной и гражданской роли.

Ми-26Т2 – модернизированная версия самого крупного транспортного вертолета в мире Ми-26Т. Он позволяет перевозить внутри фюзеляжа или на внешней подвеске до 20 т груза. Применение современной авионики позволяет сократить численность экипажа вертолета с 5 до 3 человек. В общей сложности для ВС Алжира заказаны 14 вертолетов Ми-26Т2.