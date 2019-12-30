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ЦАМТО

Российские истребители Су-30СМ доставлены в Армению

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ЦАМТО, 27 декабря. Российские истребители Су-30СМ доставлены в Армению. Об этом, как передает "РИА Новости, сообщил 27 декабря глава правительства Никол Пашинян, выложив в Facebook видео с полетами самолетов.

"Наше главное приобретение года – многофункциональные истребили Су-30СМ", – подписал Н.Пашинян видео, на котором видны четыре приземлившихся самолета.

Как напоминает агентство, ранее министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил журналистам, что Ереван уже частично оплатил контракт на поставку российских истребителей Су-30СМ. По его словам, на первом этапе Армения планирует получить четыре российских истребителя Су-30СМ в конце 2019 – начале 2020 года, а всего хотела бы закупить 12 таких машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Продукция
Су-30
Проекты
2020-й год
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