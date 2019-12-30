Под Воронежем начнёт работу кластер по производству композитных материалов

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Российская промышленность готова осваивать и развивать перспективное производство композитных материалов. Стало известно о том, что крупный кластер по созданию композитных материалов появится на территории Воронежской области. Речь идёт об объединении двух российских компаний. Это ООО "ИК Масловский" (ТМ "Ламплекс композит") и ООО АКТ ("Аэрокосмические композитные технологии").

По сообщению пресс-службы завода "Аэрокосмические композитные технологии", общий объём инвестиций в реализацию проекта в течение ближайших трёх лет составит около 5 млрд рублей.

Нужно отметить, что ООО "Аэрокосмические композитные технологии" является совместным предприятием, объединяющим ООО "ИК Масловский" (Воронежская область), компанию МКТС (Московская область) и немецкого производителя Aerospace Composites.

Из сообщения пресс-службы:

Специализацией будущего предприятия станет производство композитных конструкций, корпусов и деталей для космических кораблей многоразового использования, рамных конструкций, сопел-насадок ракетных двигателей и иных изделий на основе углеволокна. Воронежское производство позволит решить стратегические задачи в авиационной, космической, медицинской, автомобильной и других отраслях промышленности РФ, связанные с защитой от возможного санкционного давления.

Развитие промышленности в сфере композитных материалов – перспективная отрасль, которая может позволить создавать средства авиации, космические аппараты, обладающие уникальными физическими характеристиками. Одна из них: высокая прочность корпуса при сниженном весе.

Из сообщения пресс-службы:

"Ламплекс композит" является инновационным предприятием по выпуску фольгированных диэлектриков, технических ламинатов и препрегов на высокотехнологичном европейском оборудовании последнего поколения. В июле текущего года предприятие стало первым резидентом ОЭЗ ППТ "Центр", на территории которой в настоящее время достраивается первая очередь завода. Пусконаладочные работы по этому этапу начнутся в первом квартале 2020 года.

Площадка в Воронежской области будет обеспечивать производства основных элементов корпусов космических кораблей "Арго" многоразового использования. Это грузовые корабли. Также на площадке Особой экономической зоны под Воронежем будут создавать конструкции из композитных материалов для пассажирских самолётов (малой авиации) NANOJET‐60T‐Passenger, NANOJET‐50T‐VIP, спортивного NANOJET‐NJ 20R‐Sport и вертолёта NANOСOPTER‐20H‐Sport.

Заказчиком космических грузовиков "Арго" станет МТКС, а поставлять оборудование для нового предприятия будет немецкая Aerospace Composites GmbH.

Гендиректор завода Вячеслав Курсаков:

Воронеж становится инновационной площадкой для развития отрасли композитных материалов, которая совместит производственную базу с научно-техническим и образовательным направлениями. В связи с созданием в регионе композитного кластера, в Воронежском государственном техническом университете будет создана кафедра композитных материалов. Главными целями кооперации станут развитие отрасли производства композитных материалов и изделий на их основе, развитие инфраструктуры исследований и разработок, эффективная коммерциализация объектов интеллектуальной собственности, подготовка кадров. Студенты, обучающиеся на кафедре, смогут проходить практику на предприятиях кластера и применять полученные знания. Сотрудники наших двух заводов, в свою очередь, будут преподавать на новой кафедре ВГТУ. Воронежский композитный кластер, в состав которого войдут высокотехнологичные и инновационные предприятия, станет не просто уникальным объектом отечественной промышленности. Он будет способствовать ее эффективному развитию и поддерживать политику импортозамещения, реализуемую в России по указу президента Владимира Путина.