Зонд Parker Solar Probe совершил гравитационный маневр на орбите Венеры

Таким образом он скорректировал свой курс на сближение с Солнцем

ТАСС, 27 декабря. Межпланетная станция NASA Parker Solar Probe сблизилась с Венерой, пролетев на расстоянии в три тысячи километров от поверхности планеты, и успешно использовала ее притяжение для того, чтобы скорректировать курс на сближение с Солнцем. Оно состоится 29 января, пишет пресс-служба NASA.

"Этот гравитационный маневр снизил скорость движения и изменил траекторию полета Parker Solar Probe таким образом, что он в четвертый раз подойдет к Солнцу на рекордно малое расстояние. Данные, собранные в ходе этого сближения с Венерой, помогут скорректировать остальные пять гравитационных маневров, которые PSP проведет за семь лет работы на орбите", - пишет пресс-служба.

Миссия Parker Solar Probe (PSP) стартовала в августе прошлого года. Ее цель - сблизиться с Солнцем на минимально возможное расстояние, примерно шесть миллионов километров. Завершив свою работу, PSP должен погрузиться в раскаленную атмосферу светила, что произойдет, как ожидают ученые, в середине следующего десятилетия.

Согласно текущим планам NASA, этот аппарат должен пролететь через корону светила 24 раза, постепенно сближаясь с поверхностью Солнца. Не сгореть ему поможет специальный тепловой экран из специального углепластикового материала толщиной в 11 сантиметров и шириной в несколько метров. Во время последнего сближения, когда Parker Solar Probe должен сгореть в атмосфере Солнца, зонд будет двигаться на скорости 690 тысяч километров в час.

Как надеются ученые, данные, которые уже собрал и продолжает получать PSP, помогут астрофизикам понять, почему корона Солнца на несколько порядков горячее, чем его поверхность. Пока полноценного объяснения не существует. С момента запуска PSP уже три раза пролетел через окрестности Солнца, открыв несколько новых феноменов в работе его атмосферы и недр, о существовании которых ученые раньше не подозревали.