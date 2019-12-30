БДК "Оленегорский горняк" закончил цикл испытаний после проведенного ремонта

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Большой десантный корабль проекта 775 "Оленегорский горняк" прошел необходимые ходовые испытания после проведенного ремонта и готовится к возвращению в состав Северного флота. Об этом сообщает пресс-служба 33 судоремонтного завода (33 СРЗ, г. Балтийск).

Как заявили на предприятии, БДК полностью выполнил послеремонтную программу испытаний и в настоящее время на него готовятся документы для передачи заказчику. Корабль находился в ремонте с 2016 года, ранее заявлялось, что ремонт БДК будет закончен весной этого года.

В пресс-службе отметили, что за время нахождения в ремонте, на корабле модернизировали значительную часть вооружения и оборудования корабля, все механизмы и узлы прошли освидетельствование. Речь идет о двигателях, трубопроводной системе, подводной и надводной частях корпуса.

БДК "Оленегорский горняк" является большим десантным кораблем проекта 775. Серия БДК этого проекта была построена в 1974–1985 годах на верфи "Сточни Полночни им. Бохатерев Вестерпляти" в польском Гданьске. БДК предназначены для переброски и высадки десанта на необорудованное побережье, перевозки личного состава и грузов, в том числе тяжелой бронетехники.

"Оленегорский горняк" вошел в состав Северного флота в июне 1976 года. Корабль способен брать на борт 12 танков либо 17 БТР или БМП, а также 250 десантников. Автономность плавания БДК – 6 месяцев.