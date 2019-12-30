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ЦАМТО

Венгрия увеличивает оборонные расходы на 20%

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Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия
Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия.
Источник изображения: © AP Photo, MTI, Tibor Illyes

ЦАМТО, 27 декабря. Как заявил на состоявшейся 18 декабря пресс-конференции в Министерстве обороны Венгрии парламентский государственный секретарь Зилард Немет, оборонные расходы страны в 2020 году составят 616 млрд. форинтов (1,865 млрд. евро).

По заявлению З.Немета, обеспечение обороны, гарантирующей независимость и безопасность Венгрии, станет одной из самых важных задач правительства в следующем году. По этой причине бюджет Министерства обороны будет увеличен на 103 млрд. форинтов (на 20%) по сравнению с 2019 годом. Около 216 млрд. форинтов из этой суммы (более 30%) будут направлены на модернизацию Вооруженных сил Венгрии. При этом госсекретарь подчеркнул, что все закупки военной техники "проводятся открыто и служат интересам Венгрии". В качестве примера он упомянул закупку вертолетов H-145M компании Airbus, соответствующих требованиям Вооруженных сил Венгрии. При этом заказ способствовал принятию компанией решения о создании завода по производству компонентов в Венгрии.

На пресс-конференции З.Немет опроверг слухи о восстановлении призыва. В рамках программы модернизации Zrinyi к 2026 году численность Вооруженных сил составит 30 тыс. человек.

Комментарий ЦАМТО:

В последние годы руководство Венгрии активно модернизирует парк ВиВТ ВС страны. В числе основных проектов: закупка 20 легких вертолетов H-145M и 16 многоцелевых вертолетов H-225M компании Airbus, 44 новых основных боевых танков "Леопард-2A7+" и 24 новых самоходных гаубиц PzH-2000 немецкой Krauss-Maffei Wegmann (KMW), а также 84-мм противотанковых гранатометов "Карл Густав" M4 шведской Saab. ВВС страны намерены продолжить модернизацию состоящих на вооружении истребителей JAS-39 "Грипен" для расширения возможностей поддержки операций сухопутных войск.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Швеция
Продукция
Carl Gustaf M4
Gripen NG
Leopard-2
PzH 2000
Компании
Airbus
Krauss-Maffei
SAAB
Проекты
2020-й год
H225
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