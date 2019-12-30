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Военное обозрение

Хуситы обвинили Францию в причастности к гибели йеменцев

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Источник изображения: topwar.ru

Йеменские хуситы обвинили Францию в том, что она поставляет оружие арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии, пишет турецкое информагентство Анадолу.

Действия Франции привели к гибели и ранению более 38 йеменцев в результате артиллерийского обстрела рынка ар-Раку

– написал в своём аккаунте в Twitter высокопоставленный представитель повстанцев Мухаммед аль-Хути.

Он добавил, что французская правовая система закрывает глаза на эти атаки. Пока эти высказывания никак не прокомментировали ни в арабской коалиции ни во французском правительстве.

Йемен охвачен гражданской войной с 2014 года, после того, как повстанцы-хути захватили большую часть страны. Кризис ещё более обострился в 2015 году, когда возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заинтересованных государств начала воздушную кампанию, направленную на сдерживание территориальных завоеваний хуситов. Саудовская Аравия обвиняет повстанцев в том, что те поддерживаются Ираном.

С момента начала войны, по данным ООН, десятки тысяч йеменцев были убиты и ранены, а еще 14 миллионов находятся на грани голода. Вместе с тем, арабскую коалицию, возглавляемую Эр-Риядом, неоднократно обвиняли в военных преступлениях, совершенных в ходе интервенции. Ряд стран заморозили свои военные контракты с Саудовской Аравией.

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Иран
Йемен
Саудовская Аравия
Турция
Франция
Компании
ООН
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