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ТАСС

Борисов: программа космических пусков на 2019 год выполнена чуть больше чем на 50%

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отрасль находится в непростой ситуации, считает вице-премьер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Космические пусковые программы России в этом году выполнены чуть более чем на 50%, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер Юрий Борисов.

"Не секрет, что отрасль находится в непростой ситуации. Среди успехов отрасли можно назвать только одно - в этом году не было ни одной аварийной ситуации. Пусковые программы выполнены чуть более [чем] на 50%", - сказал Борисов.

По его словам, причины этого разные, в том числе и недостатки в организации работы. Вице-премьер подчеркнул, что в космической отрасли нужно наводить порядок и "исключить все те срывы, которые сегодня, к сожалению, преследуют эту отрасль". "Это системная долгая, скрупулезная работа, это воспитание профессиональных кадров, которых сегодня недостаточно, управленцев всех уровней", - отметил зампред правительства.

Роскосмос за 2019 год выполнил 25 успешных пусков космического назначения. В это число пусков не входят боевые. Их число госкорпорация добавит в конце года. В начале января источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил о планах Роскосмоса запустить в 2019 году 45 ракет. Позже эту информацию подтвердили в госкорпорации.

В сентябре гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин уточнил, что всего будет выполнено около 40 запусков ракет в 2019 году, так как несколько аппаратов "уехали на следующий год".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
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