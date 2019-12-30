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Деловая газета "Взгляд"

Пашинян назвал Су-30 СМ главным приобретением года

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Никол Пашинян
Никол Пашинян в кабине многофункционального российского истребителя Су-30СМ.
Источник изображения: Facebook

Российские истребители Су-30СМ стали главным приобретением года, самолеты уже доставлены в Армению, сообщил глава правительства Никол Пашинян.

"Наше главное приобретение года – многофункциональные истребили Су-30СМ", – написал Пашинян в Facebook, опубликовав видео с полетами самолетов.

В конце января министерство обороны Армении сообщило, что республика договорилась с Россией о покупке многоцелевых истребителей СУ-30СМ. Кроме того, Ереван сообщал о возможности получения нового оружейного кредита от России после реализации текущего соглашения на 100 млн долларов.

Напомним, 24 апреля министр обороны республики Давид Тоноян сообщил, что Россия поставит первые многофункциональные истребители Су-30СМ в Армению к началу 2020 года, но Ереван и далее будет усиленно перевооружаться с помощью Москвы.


Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Армения
Россия
Продукция
Су-30
Проекты
2020-й год
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