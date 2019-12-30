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Известия.ru

Глава ОАК назвал планируемое количество выпуска SSJ-100 в 2020 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) намерена выпустить в 2020 году 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил генеральный директор компании Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24" 27 декабря.

"В следующем году мы хотим произвести порядка 20 машин. Порядка 150 самолетов до 2024–2025 года мы должны сделать", — отметил Слюсарь.

По его словам, с 2021 года корпорация планирует выйти на производство минимум 30 самолетов в год.

11 декабря министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщал, что в 2020 году планируется провести переговоры о поставке SSJ-100 в Пакистан.

7 декабря МИД России сообщил об успешных переговорах с Казахстаном о поставке SSJ-100.

В феврале стало известно о поставке шести самолетов SSJ100 в Таиланд. Сумма контракта составила около $300 млн.

В ноября 2018 года Россия подписала соглашение о поставке 15 самолетов словенской Adria Airways. Сделка была оформлена на условиях долгосрочного лизинга.

SSJ-100 — российский ближнемагистральный самолет, способный летать на расстояние до 4,6 тыс. км и рассчитанный на перевозку 98 пассажиров. Первый полет на нем был совершен в 2008 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Пакистан
Россия
Словения
Таиланд
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Проекты
2020-й год
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