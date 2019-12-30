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Деловая газета "Взгляд"

Лавров назвал конечные сроки обсуждения договора по СНВ-3

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Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео.
Источник изображения: © РИА Новости / ТАСС/POOL

Предельных сроков для продления договора о СНВ-3 нет, однако необходимо все завершить до 5 февраля 2021 года, времени не так много, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил, что "предельные сроки в отношении продления не установлены, но процесс необходимо будет завершить до истечения срока действия Договора 5 февраля 2021 года", передает РИА "Новости".

Он указал, что это "предполагает не только достижение договоренности с американцами, но и проведение определенных процедур в Федеральном Собрании, поскольку речь пойдет о внесении изменений в Федеральный Закон №1 от 28 января 2011 года о ратификации ДСНВ".

"Так что времени остается не так уж много", – резюмировал министр.

Он подчеркнул, что продление договора дало бы выигрыш во времени, которое можно было бы использовать для рассмотрения вопроса о подходах к возможным формам и методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями.

"США пока не прояснили свою позицию по вопросу о продлении ДСНВ. Тем не менее, говорить о каких-либо других сценариях считаю преждевременным", – добавил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий, этот подход был сформулирован главой государства Владимиром Путиным.

Ранее министр заявил, что Москва и Вашингтон должны договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3), чтобы успокоить международное сообщество.

До этого Москва предложила Вашингтону любые варианты продления СНВ-3.

Между тем у России возникли вопросы к США по соблюдению СНВ-3.


Наталья Ануфриева

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
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