Стали известны характеристики российской подлодки пятого поколения

Модель российской перспективной АПЛ пятого поколения "Лайка". Фото https://t.co/U6YfUgvZ2K pic.twitter.com/5LRpecn2aF — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 27, 2019

На выставке существующих и перспективных образцов военной техники, развернутой в Национальном центре управления обороной перед итоговым заседанием коллегии Минобороны с участием президента РФ, была впервые представлена модель подлодки пятого поколения и названы некоторые ее характеристики.

Напомним, перспективную субмарину под шифром "Лайка" разрабатывает Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит". В 2018 году там завершили научно-исследовательскую работу по определению облика подлодки пятого поколения под шифром "Хаски". Минобороны РФ облик одобрило и в 2019 году "Малахит" приступил к следующему этапу создания корабля - опытно-конструкторским работам под новым шифром.

Проекту многоцелевой подлодки пятого поколения присвоен индекс 545. Как следует из пояснительной таблички к модели, "Лайка-ВМФ" представляет собой атомный подводный крейсер водоизмещением 11 340 тонн с максимальной глубиной погружения 600 метров, автономностью 90 суток и скоростью хода 35 узлов. Для сравнения - схожая по задачам АПЛ типа "Ясень" имеет максимальную скорость 31 узел.

"Лайка" будет нести богатый арсенал вооружения: крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон", перспективный противолодочный комплекс "Ответ" на базе ракет "Калибр", скоростные подводные ракеты "Хищник" (тоже перспективные), торпеды УСЭТ-80 и "Физик-1", антиторпеды "Ласта", мини-ракеты и мини-торпеды. АПЛ снабдят модульной конструкцией и единой интегрированной системой боевого управления с искусственным интеллектом, пишет bmpd.

Антон Валагин