На космодроме Плесецк успешно запустили ракету-носитель "Рокот"

На космодроме Плесецк успешно запустили в космос ракетоноситель легкого класса с блоком аппаратов связи "Гонец-М". Все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта "Рокот" взяли на сопровождение наземные средства. В расчетное время разгонный блок "Бриз-КМ" отделился от второй ступени. После выведения на орбиту космические аппараты переданы на управление заказчику. Это последний в этом году запуск ракеты с российских космодромов.

На космодроме Плесецк успешно запустили в космос ракетоноситель легкого класса с блоком аппаратов связи "Гонец-М". Все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта "Рокот" взяли на сопровождение наземные средства. В расчетное время разгонный блок "Бриз-КМ" отделился от второй ступени. После выведения на орбиту космические аппараты переданы на управление заказчику. Это последний в этом году запуск ракеты с российских космодромов.