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Известия.ru

На космодроме Плесецк успешно запустили ракету-носитель "Рокот"

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На космодроме Плесецк успешно запустили в космос ракетоноситель легкого класса с блоком аппаратов связи "Гонец-М". Все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта "Рокот" взяли на сопровождение наземные средства. В расчетное время разгонный блок "Бриз-КМ" отделился от второй ступени. После выведения на орбиту космические аппараты переданы на управление заказчику. Это последний в этом году запуск ракеты с российских космодромов.

На космодроме Плесецк успешно запустили в космос ракетоноситель легкого класса с блоком аппаратов связи "Гонец-М". Все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта "Рокот" взяли на сопровождение наземные средства. В расчетное время разгонный блок "Бриз-КМ" отделился от второй ступени. После выведения на орбиту космические аппараты переданы на управление заказчику. Это последний в этом году запуск ракеты с российских космодромов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Гонец-М
Рокот
Проекты
Плесецк
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