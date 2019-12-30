Ученый рассказал о самых уязвимых местах скафандра космонавта

Самым незащищенным местом в скафандре космонавта являются перчатки, рассказал в интервью "РИА Новости" заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков. Оно опубликовано 27 декабря.

"Мы провели уникальный наземный эксперимент по оценке защищенности органов космонавта в скафандре "Орлан". Внутри него на веревочке вешали источник гамма-излучения, а снаружи измеряли, сколько доходит", — отметил Шуршаков.

Также опасными местами являются шлем и рукава скафандра.

По словам Шуршакова, российско-немецкая группа ученых предлагает провести измерения доз радиации, которые получает космонавт во время выхода в открытый космос. Для этого можно использовать отслуживший свой срок скафандр "Орлан": его нужно оснастить дозиметрами и вынести за борт МКС.

15 октября Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило два новых скафандра, разработанных для программы освоения Луны и Марса. По словам главы NASA Джеймса Брайденстайна, астронавтам не придется "прыгать по поверхности Луны". Новые скафандры позволят "по-настоящему ходить".