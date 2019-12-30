Войти
Известия.ru

Ученый рассказал о самых уязвимых местах скафандра космонавта

495
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Щербак

Самым незащищенным местом в скафандре космонавта являются перчатки, рассказал в интервью "РИА Новости" заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков. Оно опубликовано 27 декабря.

"Мы провели уникальный наземный эксперимент по оценке защищенности органов космонавта в скафандре "Орлан". Внутри него на веревочке вешали источник гамма-излучения, а снаружи измеряли, сколько доходит", — отметил Шуршаков.

Также опасными местами являются шлем и рукава скафандра.

По словам Шуршакова, российско-немецкая группа ученых предлагает провести измерения доз радиации, которые получает космонавт во время выхода в открытый космос. Для этого можно использовать отслуживший свой срок скафандр "Орлан": его нужно оснастить дозиметрами и вынести за борт МКС.

15 октября Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило два новых скафандра, разработанных для программы освоения Луны и Марса. По словам главы NASA Джеймса Брайденстайна, астронавтам не придется "прыгать по поверхности Луны". Новые скафандры позволят "по-настоящему ходить".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
Марс
Медицина
МКС
ЯО
Похожие новости
25.12.2019
Маршрутная карта Асгардии
15.08.2018
Шаг в бездну. Как покоряют дальний космос в земных лабораториях
22.06.2012
Частные ракетопланы готовятся к стартам
30.03.2010
«Прошлые космические победы Отечества – залог будущих достижений»
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов
  • 30.12 16:47
  • 1
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"