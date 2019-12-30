Войти
ЦАМТО

А.Фомин: операция в Сирии способствовала популяризации российского оружия

792
0
0
Истребитель Су-35С (бортовой номер "15 красный") ВКС России в закрытом ангаре-укрытии для авиационной техники на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сентябрь 2019 года
Истребитель Су-35С (бортовой номер "15 красный") ВКС России в закрытом ангаре-укрытии для авиационной техники на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сентябрь 2019 года.
Источник изображения: Михаил Ходаренок

ЦАМТО, 27 декабря. В Сирии проявила себя не только авиация ВКС России. В силу тех обстоятельств, в которых оказалась наша группировка, пришлось отличиться и кораблям ВМФ, и комплексам ПВО, а также военной технике и вооружению СВ.

Об этом в интервью "Красной Звезде" заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин, отметив, что большое количество новых образцов вооружения и военной техники прошло испытания в реальных боевых условиях, причем достаточно успешно.

"Действительно, применение Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии находится под пристальным наблюдением специалистов всего мира. Многие из них отмечают успешное применение российского оружия против международных террористических группировок, – подчеркнул А.Фомин.

В этой связи, по его словам, "мы постоянно получаем предложения наших зарубежных партнеров с просьбами поделиться опытом боевого применения тех или иных образцов техники, а также организовать их статический и динамический показы. Большинство таких предложений мы стараемся удовлетворить".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Похожие новости
04.07.2019
Взаимодействие оборонных ведомств РФ и КНДР активизировалось
22.03.2019
Министры обороны более 30 стран примут участие в конференции по безопасности в Москве
31.10.2018
Шаманов не исключает, что в случае новой атаки беспилотников на базу РФ в Сирии управляющий ими самолет будет сбит
12.09.2018
Центр против востока России. Какими станут самые масштабные маневры "Восток-2018"
15.05.2017
Замминистра обороны РФ обсудил с финским коллегой безопасность полетов над Балтикой
03.05.2017
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов
  • 30.12 16:47
  • 1
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"