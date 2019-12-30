А.Фомин: операция в Сирии способствовала популяризации российского оружия

Истребитель Су-35С (бортовой номер "15 красный") ВКС России в закрытом ангаре-укрытии для авиационной техники на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сентябрь 2019 года.

ЦАМТО, 27 декабря. В Сирии проявила себя не только авиация ВКС России. В силу тех обстоятельств, в которых оказалась наша группировка, пришлось отличиться и кораблям ВМФ, и комплексам ПВО, а также военной технике и вооружению СВ.

Об этом в интервью "Красной Звезде" заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин, отметив, что большое количество новых образцов вооружения и военной техники прошло испытания в реальных боевых условиях, причем достаточно успешно.

"Действительно, применение Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии находится под пристальным наблюдением специалистов всего мира. Многие из них отмечают успешное применение российского оружия против международных террористических группировок, – подчеркнул А.Фомин.

В этой связи, по его словам, "мы постоянно получаем предложения наших зарубежных партнеров с просьбами поделиться опытом боевого применения тех или иных образцов техники, а также организовать их статический и динамический показы. Большинство таких предложений мы стараемся удовлетворить".