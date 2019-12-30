Ливийская национальная армия получила ББМ LT-79 "Терьер"

ЦАМТО 27 декабря. Подразделения 106-й бригады Ливийской национальной армии (ЛНА), вероятно, приняли на вооружение боевые бронированные машины LT-79 "Терьер" производства The Armored Group (TAG).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, по меньшей мере, восемь бронемашин были замечены в видеоролике с парадом сил специального назначения, который ЛНА продемонстрировала 9 декабря. Все машины были оборудованы защищенными турелями с 7,62-мм пулеметами типа ПКМ.

На фотографиях ББМ "Терьер" отсутствовала маркировка, позволяющая идентифицировать производителя и модель.

Компания TAG, которая также занимается бронированием гражданских автомобилей и производит автомобили для инкассации, утверждает, что владеет предприятиями в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Иордании, а также США и Германии.

По информации TAG, "Терьер" разработан на шасси Toyota Land Cruiser 79 и может перевозить до 10 человек. Он обеспечивает в базовой конфигурации защиту расчета, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.1 (защита от обстрела из стрелкового оружия калибра 7,62Ч51 мм с расстояния 30 м, а также осколков ручных гранат и противопехотных мин).

TAG утверждает, что может усилить защиту до соответствия требованиям STANAG-4569 Level.2 с добавлением композитной брони, что обеспечит защиту от бронебойных патронов калибра 7,62Ч39 мм.

Компания не ответила на вопрос о поставке своих машин ЛНА, поскольку это действие можно квалифицировать как нарушение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Через два дня после того, как 106-я бригада опубликовала видео, командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о возобновлении наступления на Триполи, находящегося под контролем сил правительства национального согласия.

Группа экспертов ООН, которая следит за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию, ранее не идентифицировала поставку в страну LT-79 "Терьер". Тем не менее, она определила Египет, Иорданию и ОАЭ как страны, которые оказывают материальную поддержку ЛНА.

В своем последнем отчете от 9 декабря группа подтвердила, что транспортные средства "Аль-Маред" и "Аль-Вахш" производства иорданского "Проектно-конструкторского бюро имени короля Абдаллы II" (King Abdulla II Design and Development Bureau – KADDB) были замечены в подразделениях ЛНА. Кроме того, ранее в Ливии была замечена ББМ "Мбомбе-6" разработки южноафриканской Paramount Group. Тем не менее, Претория заверила комиссию, что обнаруженная в Ливии машина была изготовлена KADDB в Иордании и оснащена башней Snake Head иорданской компании. В мае 2016 года было объявлено, что половина из 50 ББМ "Мбомбе-6", заказанных для ВС Иордании, будет произведена подразделением KADDB – Jordan Manufacturing Services Solutions.