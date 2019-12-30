Войти
ЦАМТО

Ливийская национальная армия получила ББМ LT-79 "Терьер"

552
0
0
LT-79
LT-79.
Источник изображения: www.tagdefence.com

ЦАМТО 27 декабря. Подразделения 106-й бригады Ливийской национальной армии (ЛНА), вероятно, приняли на вооружение боевые бронированные машины LT-79 "Терьер" производства The Armored Group (TAG).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, по меньшей мере, восемь бронемашин были замечены в видеоролике с парадом сил специального назначения, который ЛНА продемонстрировала 9 декабря. Все машины были оборудованы защищенными турелями с 7,62-мм пулеметами типа ПКМ.

На фотографиях ББМ "Терьер" отсутствовала маркировка, позволяющая идентифицировать производителя и модель.

Компания TAG, которая также занимается бронированием гражданских автомобилей и производит автомобили для инкассации, утверждает, что владеет предприятиями в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Иордании, а также США и Германии.

По информации TAG, "Терьер" разработан на шасси Toyota Land Cruiser 79 и может перевозить до 10 человек. Он обеспечивает в базовой конфигурации защиту расчета, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.1 (защита от обстрела из стрелкового оружия калибра 7,62Ч51 мм с расстояния 30 м, а также осколков ручных гранат и противопехотных мин).

TAG утверждает, что может усилить защиту до соответствия требованиям STANAG-4569 Level.2 с добавлением композитной брони, что обеспечит защиту от бронебойных патронов калибра 7,62Ч39 мм.

Компания не ответила на вопрос о поставке своих машин ЛНА, поскольку это действие можно квалифицировать как нарушение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Через два дня после того, как 106-я бригада опубликовала видео, командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о возобновлении наступления на Триполи, находящегося под контролем сил правительства национального согласия.

Группа экспертов ООН, которая следит за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию, ранее не идентифицировала поставку в страну LT-79 "Терьер". Тем не менее, она определила Египет, Иорданию и ОАЭ как страны, которые оказывают материальную поддержку ЛНА.

В своем последнем отчете от 9 декабря группа подтвердила, что транспортные средства "Аль-Маред" и "Аль-Вахш" производства иорданского "Проектно-конструкторского бюро имени короля Абдаллы II" (King Abdulla II Design and Development Bureau – KADDB) были замечены в подразделениях ЛНА. Кроме того, ранее в Ливии была замечена ББМ "Мбомбе-6" разработки южноафриканской Paramount Group. Тем не менее, Претория заверила комиссию, что обнаруженная в Ливии машина была изготовлена KADDB в Иордании и оснащена башней Snake Head иорданской компании. В мае 2016 года было объявлено, что половина из 50 ББМ "Мбомбе-6", заказанных для ВС Иордании, будет произведена подразделением KADDB – Jordan Manufacturing Services Solutions.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Иордания
Ливия
ОАЭ
США
Продукция
ПКМ
Компании
KADDB
Paramount Group
Toyota
ООН
Похожие новости
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
21.08.2013
Сдать Асада в обмен на оружие
16.01.2013
Мировой рынок вооружений: взгляд из Вашингтона
26.09.2011
В тройку мировых лидеров по импорту бронеавтомобилей по периоду 2003-2010 гг. входят Ирак, США и Великобритания - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов
  • 30.12 16:47
  • 1
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"