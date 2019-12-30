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ЦАМТО

Россия завершила эксплуатацию ракет "Рокот" с украинскими компонентами

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РН «Рокот»
Ракета-носитель «Рокот».
Источник изображения: structure.mil.ru

ЦАМТО, 27 декабря. Россия завершила эксплуатацию легких конверсионных ракет "Рокот" состоявшимся 27 декабря пуском с космодрома Плесецк, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

"Данным пуском завершается эксплуатация этой модификации ракеты-носителя", – сказали в госкорпорации.

Последняя ракета "Рокот" стартовала с Плесецка в 2.11 мск. Старт и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме. Космические аппараты "Гонец-М" выведены на расчетную орбиту и переданы на управление заказчика.

Ранее о прекращении эксплуатации ракет объявило Минобороны. Состоявшийся пуск стал последним в интересах Роскосмоса.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18.

Первый пуск "Рокота" с космодрома Плесецк состоялся в мае 2000 года. Всего из Плесецка проведен 31 пуск ракеты, запущено на орбиту 74 космических аппарата различного назначения. Аппаратура системы управления ракеты создана на украинском предприятии "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей, и от него решили отказаться.

Ранее стало известно, что Центр Хруничева (входит в Роскосмос) разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления на замену "украинскому" "Рокоту".

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Гонец-М
Рокот
РС-18
Компании
Роскосмос
Проекты
Плесецк
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