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Военное обозрение

"Это повысит качество пищи": В МО Украины сообщили о переводе ВСУ на новую систему питания

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Украины анонсировал переход вооружённых сил страны на новый вариант питания в 2020 году. По словам Андрея Загороднюка, которые тот высказал в ходе брифинга, новое продовольственное обеспечение украинских военнослужащих будет "существенно лучше".

Загороднюк:

Реформа системы питания будет касаться всех без исключения частей ВСУ.

Примечательно, что следующей фразой Загороднюка стала противоречащая предыдущей:

За исключением небольших частей, где нет смысла в этом (переходе) с экономической точки зрения.

Эти заявления вызвали вопросы в украинской экспертной среде. Основной вопрос один: значит ли это, что в украинской армии крупные части и соединения будут обеспечиваться питанием по новой форме – с каталогизированными закупками, с широким ассортиментом продуктов, а малые части останутся на том уровне, который есть сейчас. А сейчас в отдельных в/ч Украины до сих пор практикуется использование пластиковой одноразовой посуды – даже в стационарных (не полевых) объектах питания военнослужащих.

Загороднюк в ходе брифинга добавил, что новая система питания в ВСУ будет основана на "гибком механизме заказа продуктов".

Загороднюк:

Это значительно повысит качество пищи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
2020-й год
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