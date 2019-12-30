"Роскосмос" впервые за 16 лет закончил год без аварий

Россия впервые за 16 лет завершила год без космических аварий. Об этом сообщили в корпорации "Роскосмос".

В 2019 году проведено 25 запусков, все они прошли успешно, передает "РИА Новости". 13 ракет стартовали с Байконура, восемь — с Плесецка, три — с Куру, один — с космодрома Восточный.

Последним в уходящем году стал старт ракеты "Рокот" с тремя спутниками "Гонец-М" с космодрома Байконур 27 декабря. Это также был последний пуск для ракет данного класса.

Россия заняла третье место в мире по количеству пусков, уступив Китаю (33 запуска, в том числе 31 успешный; в последние дни года планируется еще два старта) и США (27 запусков).

8 октября президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества "за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур". Хейг должен был вместе с россиянином Алексеем Овчининым отправиться на Международную космическую станцию 11 октября 2018 года на корабле "Союз МС-10". На ракете-носителе "Союз-ФГ" произошла авария, экипажу удалось спастись.