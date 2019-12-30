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Военно-промышленный курьер

Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Раскрыты некоторые детали проекта "Сотник", в которого предстоит превратиться экипировке "Ратник".

Минобороны РФ готовит тактико-техническое задание для перспективной боевой экипировки. Об этом сообщает телеканал Звезда со ссылкой на  ЦНИИТОЧМАШ - одного из вероятных разработчиков.

Как пояснили на предприятии, проект будет включать в себя три направления. Это  "Сотник-БП" - боеприпасы, "СОТНИК-СО" - стрелковое оружие и "Сотник-СИБ"  - средства индивидуальной бронезащиты". После утверждения ТТЗ, начнется поиск исполнителей. Здесь возможны два варианта: либо Минобороны объявит конкурс, либо остановит свой выбор на одном разработчике.

Впервые концептуальная модель "Сотника" был показан на выставке "Армия-2018". Экипировка имела футуристический вид.

Позже появилась информация, что в комплект войдут экзоскелет, климат-контроль и "умный" шлем, со встроенным компьютером. Кроме того, экипировка получит покрытие с эффектом хамелеона.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ
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2 комментария
№1
30.12.2019 18:36
Цитата, q
"Сотник-БП" - боеприпасы, "СОТНИК-СО" - стрелковое оружие
Неужели дошло, что надо принципиально менять патрон-оружие?
Только бы не случился очередной "апгрейд" - как бы не разработали "новый, не имеющий аналогов" 7,62-мм патрон образца 1943/2020.
А чё?! И АК-15 переделывать не придётся...
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№2
30.12.2019 22:36
Надо вкладывать серьёзные деньги в НИОКР по перспективному оружию пехоты, а не объявлять очередную мелкую модернизацию калашмата новым (6-м?) поколением автомата. Может это должно быть оружием на новых физических принципах (рельсотроны, лазеры) - надо ещё и вкладывать серьёзные деньги в НИОКР по источникам питания, тем более, что они будут нужны для различных приборов, экзоскелета. Идут ведь какие-то работы по малокалиберному рельсотрону и есть какие-то успехи вроде бы даже.
Новые бронематериалы, может какие-то нанокомпозиты надо сочинять - опять серьёзные деньги на годы, много лет вперёд.

Я так понимаю, что новый "Ратник" примут на вооружение не раньше 24-го года, а "Сотник", минимум, лет через 10 после него, т.е. году в 35-м или позже - времени достаточно, нужно хорошее финансирование.
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