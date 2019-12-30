Интервью в Defence24: Русские командиры даже думают иначе, чем командиры в НАТО

Источник изображения: Официальный сайт Дальневосточного ВОКУ, официальный сайт Череповецкого ВВИУР

В польском СМИ Defence24 вышло большое интервью с представителями американской компании NGW Center Филиппом Петерсеном и Грегом Мельхером (оба имели непосредственное отношение к армии/флоту США). В компании занимаются вопросами создания стратегических симуляций, связанных с отработкой противодействия военным угрозам.

Компания собирает различного рода данные, включая топографические, для создания симуляций, которые позволяют подготовить в том числе военнослужащих к проведению операций. Сама же компания в большей степени позиционирует себя как создателя компьютерных игр. Однако эти "игры" зачастую используются и при практической подготовке. Например, одна группа игроков "играет" за НАТО, другая – за противника, которым чаще всего выступает Россия. Так называемые "синие" и "красные".

Основная тема для интервью была выбрана следующей: "Какова ситуация в Центральной и Восточной Европе в контексте российской угрозы?"

Филипп Петерсен заявил о том, что сейчас компания занимается сбором данных о местности:

Мы обращаем внимание на каждую деталь, мы фотографируем всё: леса, болота, мосты – объекты, которые в той или иной степени могут осложнить оперативный маневр войск.

По словам представителя компании, все эти данные включаются в симуляцию, которая напоминает обычную компьютерную игру. Петерсен отмечает, что у компьютерной симуляции огромные преимущество над обычной картой.

Из материала:

Русские, как правило, ходят везде, даже там, где теоретически это невозможно. Таким образом, они могут, например, потерять много бронетехники при пересечении труднодоступной местности, но некоторая её часть, вероятно, все равно пройдёт. Потому что барьер - это только барьер, если он не прикрыт огнём или силами, которые могут открыть этот огонь. Важно понимать, что русские командиры даже думают иначе (чем командиры войск НАТО). Это мнение, которое следует понимать и в НАТО, чтобы наши командиры не были слишком уверены в себе и не думали, что враг "глуп", потому что он по-другому подходит к проблеме. Наша цель - показать, что российский подход к войне очень сложный. Современное российское боевое искусство опирается на советский и более ранний опыт - со времён царской армии.

В интервью прозвучала фраза о том, что Восточная Европа – это "не восточный фланг НАТО, это фронт".

Источник изображения: Официальный сайт Дальневосточного ВОКУ, официальный сайт Череповецкого ВВИУР

Речь зашла о том, что Россия "применяет методики войны нового поколения". По словам представителей упомянутой компании, "Москва использует 9 элементов против либеральных демократий, включая кибернетический, информационный методы, метод запугивания, демонстрацию военной силы, подкуп, проведение секретных операций и др.

Из материала:

Нужно признать, что русские действуют как шахматисты: они не ведут гибридную войну постоянно, а используют её методы в тот момент, когда считают их оптимальным решением.

Филипп Петерсен заявляет, что в своё время он говорил с генералом армии Махмутом Гареевым (недавно ушёл из жизни). Автор отмечает, что в ходе этой беседы он понял некоторые аспекты "русской военной мысли, которая позволяет добиваться интеллектуального преимущества".