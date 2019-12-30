Очередные "Гонцы" отправились в космос

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель лёгкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"С пусковой установки №3 площадки №133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.

Ракета принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра.

Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.