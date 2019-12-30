"Самое крупное танковое сражение": Т-90 в Идлибе восхитили Вьетнам

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Развернувшаяся в Идлибе масштабная войсковая операция доказывает мощь "устрашающих" танков Т-90С, которые ранее закупил Вьетнам. Об этом пишет местное издание Soha.

Как оно указывает, согласно сообщению телеканала Syria, после того, как боевиков призвали в течение 48 часов нанести мощный контрудар по наступающим войскам Дамаска, сирийское руководство немедленно приняло активные меры, направленные на уничтожение вражеской группировки.

Помимо обычных сил, применялись 10 единиц Т-90С, которые работали под прикрытием ударных вертолетов Ми-35. Они сумели уничтожить 30 танков повстанцев, в основном Т-55 и Т-62. В результате разгрома боевиков правительственные войска установили с 21 декабря контроль у населенного пункта Синджар и удерживали его, несмотря на неоднократные атаки повстанцев.

Это считается самым крупным танковым сражением в Сирийской гражданской войне за последние 8 лет

- отмечает Soha, с восхищением указывая, что танк Т-90С считается "мечом" дивизии "Тигры", сразившим повстанцев в Идлибе.

С его слов, при их поддержке армия освободила целый ряд стратегических городов на юго-востоке провинции: Тахтайя, Аль-Хераки, Аль-Хелльбх, Аль-Курати, Аль-Бурдж, Фарван, Карсанти, Сукайя и Муайсируна. И это несмотря на то, что Турция поставляет боевикам оружие, боеприпасы и бронетехнику – БТР и БМП, оснащенные ПТУР.

Как указывает Soha, очевидно, что вьетнамские военные не ошиблись с покупкой Т-90, сделав правильный выбор в пользу "чрезвычайно эффективного" танка.