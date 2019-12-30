Иордания получила два завершающих тяжелых транспортных вертолета Ми-26Т2

Как сообщил ресурс "Военный Осведомитель" со ссылкой на греческие сетевые источники, 26 декабря 2019 года во время промежуточной посадки в аэропорту Диагорос на греческом острове Родос были засняты два тяжелых транспортных вертолета Ми-26Т2 (регистрационные номера 06823 и 06824), построенные АО "Роствертол" (в составе АО "Вертолеты России") для ВВС Иордании, совершающие перелет на пути следования заказчику.

Два тяжелых транспортных вертолета Ми-26Т2 (серийные номера 35-05 и 35-06, регистрационные номера, соответственно, 06823 и 06824), построенные АО "Роствертол" (в составе АО "Вертолеты России") для ВВС Иордании, во время промежуточной посадки в аэропорту Диагорос на греческом острове Родос, 26.12.2019 (с) P. Cheimonellos

Со стороны bmpd напомним, что 17 апреля 2016 года АО "Вертолеты России" заключило контракт № RH-15-0651-04-1 на поставку четырех вертолетов Ми-26Т2 с иорданским государственным бюро The King Abdullah II Design and Development Bureau (KADDB). Вертолеты предназначены для ВВС Иордании. Иордания тем самым стала вторым иностранным военным заказчиком вертолетов модификации Ми-26Т2 после Алжира, получившего с 2015 года 14 таких вертолетов.

Испытания головного построенного по данному контракту на АО "Роствертол" в Ростове-на-Дону вертолета (регистрационный номер 06819, сохраняемый и в ВВС Иордании) были начаты в октябре 2017 года, а 17 января 2018 года он своим ходом перелетел в Иорданию на аэродром Амман-Марка.

Второй построенный на "Роствертоле" вертолет Ми-26Т2 (регистрационный номер 06820) для Иордании начал летные испытания в декабре 2017 года, и 26 декабря 2018 года перелетел в Иорданию.

В первом квартале 2018 года на "Роствертоле" были построены и два остальных вертолета Ми-26Т2 по иорданскому заказу, с регистрационными номерами 06823 (серийный номер 35-05, первый полет 27 января 2018 года) и 06824 (серийный номер 35-06, первый полет в марте 2018 года),.которые прибыли в Иорданию только теперь. Вертолеты имеют темно-серую окраску.

Два тяжелых транспортных вертолета Ми-26Т2 (серийные номера 35-05 и 35-06, регистрационные номера, соответственно, 06823 и 06824), построенные АО "Роствертол" (в составе АО "Вертолеты России") для ВВС Иордании, во время промежуточной посадки в аэропорту Диагорос на греческом острове Родос, 26.12.2019 (с) P. Cheimonellos