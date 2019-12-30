Перспективный атомный подводный крейсер проекта 545 "Лайка-ВМФ"

В экспозиции выставки образцов современных и перспективных образцов вооружения и военной техники, развернутой 24 декабря 2019 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации перед расширенным заседанием Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, и посещенной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в числе прочего, была продемонстрирована модель перспективного атомного подводного крейсера пятого поколения проекта 545 (шифр "Лайка-ВМФ").

Модель перспективного атомного подводного крейсера пятого поколения проекта 545 (шифр "Лайка-ВМФ") для ВМФ России в экспозиции выставки образцов современных и перспективных образцов вооружения и военной техники в Национальном центре управления обороной Российской Федерации перед расширенным заседанием Коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Москва, 24.12.2019 (с) фрагмент кадра из телерепортажа "Первого канала"

Согласно данным сопроводительной таблички, атомный подводный крейсер пятого поколения проекта 545 (шифр "Лайка-ВМФ") предназначен для поражения критически важных объектов противника, уничтожения боевых надводных кораблей, подводных лодок, судов и катеров, плавучих стационарных сооружений противника.

Основные ТТХ: водоизмещение - 11340 тонн, скорость хода - 35 узлов, автономность - 90 суток, предельная глубина погружения - 600 метров.

Основное вооружение: 3М-14 "Калибр", ЗМ-22 "Циркон", 3М-55 "Оникс", ЗУР к ПЗРК "Игла", ракеты 81РУ "Ответ", ракеты "Хищник", торпеды "Физик-1", торпеды УСЭТ-80, антиторпеды "Ласта", мини-ракета ПМР-2, мины-торпеды МТПК-1.

Разработчик проекта - АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" имени академика Н. Н. Исанина" (АО "СПМБМ "Малахит"). Напомним, что в апреле 2019 года сообщалось, что АО "СПМБМ "Малахит" начало опытно-конструкторские работы (ОКР) под шифром "Лайка" по созданию для ВМФ России многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения. Ранее в конце 2018 года СПМБМ "Малахит" завершило научно-исследовательскую работу под шифром "Хаски" по определению облика многоцелевой атомной подлодки пятого поколения, результаты работы были одобрены Министерством обороны России, и бюро приступил к следующему этапу создания перспективной атомной подводной лодки - ОКР под шифром "Лайка".

Сообщалось, что одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон", и зявлялось, что "Лайка" будет иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом".

В июне 2018 года в годовом отчете СПМБМ "Малахита" сообщалось, что ОКР по созданию перспективной многоцелевой атомной подлодки нового поколения должны начаться в 2019 году. В документе отмечалось, что выполнение работы предусмотрено проектом Государственной программы вооружения на период 2018-2027 годов, шифр работ не указывался.

Модель перспективного атомного подводного крейсера пятого поколения проекта 545 (шифр "Лайка-ВМФ") для ВМФ России в экспозиции выставки образцов современных и перспективных образцов вооружения и военной техники в Национальном центре управления обороной Российской Федерации перед расширенным заседанием Коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Москва, 24.12.2019 (с) кадр из телерепортажа "Первого канала"