Оригинал взят у коллеги dambiev в Рекорд китайского военного кораблестроения

26 декабря 2019 года на верфи в Даляне прошла церемония спуска на воду шестого эсминца проекта 055 и двадцать третьего по счету эсминца проекта 052D (на заглавном фото). Таким образом всего за 2019 год военные кораблестроители Китая спусили на воду девять эсминцев для нужд ВМС НОАК, установив своеобразный мировой рекорд.

Так, 23 февраля 2019 года на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае был спущен на воду семнадцатый эсминец проекта 052D "Наньин"

16 апреля 2019 года на этом же Цзяннаньском судостроительном заводе был спущен на воду восемнадцатый эсминец проекта 052D "Хуайнань"

10 мая 2019 года на верфи Dalian Liaonan Shipyard в Даляне спущены на воду сразу два ракетных эсминца проекта 052D. Как сообщают китайские СМИ количество эсминцев данного проекта в ВМС НОАК достигло 20 единиц.

Длина эсминцев проекта 052D составляет 160 метров, ширина - 18 метров. Водоизмещение - 7500 тонн. Скорость - до 30 узлов. Экипаж - 280 матросов и офицеров.

Корабли оснащены установками вертикального пуска на восемь зенитных, противолодочных или тактических крылатых ракет каждая (всего - 64 ракеты): четыре модуля расположены в носовой части корабля перед надстройкой, четыре других - в кормовой части, перед вертолетным ангаром. Помимо артиллерийских комплексов эсминцы вооружены трехтрубными торпедными аппаратами и четырьмя 18-ствольными реактивными бомбометами.

28 августа 2019 года на верфи в Шанхае спущен на воду двадцать первый эсминец проекта 052D. Корабль построен по обновленному проекту - площадка для вертолета немного длиннее. По всей вероятности, площадка удлинена для базирования корабельной версии новейшего китайского вертолета Z-20.

12 сентября 2019 года на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае спущен на воду пятый эсминец проекта 055.

Китайские эсминцы проекта 055 (западное обозначение Renhai-class) являются самыми крупными строящимися сейчас в мире неавианесущими эскортными надводными боевыми кораблями, имея оценочное полное водоизмещение около 13 тысяч тонн и длину 180 метров. В КНР они официально именуются "эсминцами 10000-тонного класса", а министерством обороны США они с 2017 года именуются "крейсерами". Эсминцы проекта 055 должны быть оснащены универсальными вертикальными пусковыми установками со 112 ячейками для ракет различного назначения.

26 сентября 2019 года на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае спущен двадцать второй эсминец проекта 052D

26 декабря 2019 года на верфи в Даляне прошла церемония спуска на воду шестого эсминца проекта 055 и двадцать третьего по счету эсминца проекта 052D

А в целом за 2019 год китайские верфи спустили на воду 23 надводных корабля в интересах ВМС НОАК:

1 универсальный десантный корабль проекта 075;

1 десантный вертолетный корабль-док проекта 071;

2 эсминца проекта 055;

7 эсминцев проекта 052D;

12 корветов проекта 056;

Что является пиковыми значениями для военного кораблестроения КНР

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