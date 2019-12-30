США решили бороться с утечкой радиации из "купола Рунита"

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Купол Рунита, также известный как "купол кактуса" или "гробница", представляет собой хранилище, содержащее около 111 000 куб. ярдов (85 тыс. куб. м) радиоактивных отходов. Оно было создано США после нескольких ядерных испытаний на атолле Эниветок в Тихом океане между 1946 и 1958 годами.

В мае генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вместе с президентом Маршалловых островов Хильдой Хейне выразили обеспокоенность по поводу потенциальной утечки радиоактивных материалов из указанного хранилища, которая может быть вызвана подъемом уровня воды вокруг объекта. По словам Гутерриша, Хейне была "очень обеспокоена".

Тихий океан был жертвой в прошлом, как мы все знаем, в результате десятков испытаний ядерного оружия над землей, на земле и под водой на Маршалловых островах. Последствия этих действий были весьма драматичными

- заявил тогда Гутерриш.

На этом фоне Вашингтон решил продемонстрировать готовность борьбы с радиационной угрозой. 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете страны, в котором "гробница" характеризуется как потенциально опасный объект. В этой связи Минэнерго США поручено доложить Конгрессу в течение шести месяцев о его состоянии и разработать "детальный план ремонта купола" (который местные жители называют "ядерной могилой").