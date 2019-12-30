Минобороны РФ обвинило США в "разрушении" военных договоренностей

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин рассказал, что одной из приоритетных задач международной деятельности российского военного ведомства является соблюдение международных договоренностей в военной сфере, однако нарушения со стороны США препятствуют этому.

"Реализация (задачи) осуществляется в условиях последовательного разрушения Соединенными Штатами международно-договорной базы, десятилетиями обеспечивающей глобальную безопасность и стратегическую стабильность", — сказал он в интервью газете ВС РФ "Красная звезда".

По словам Фомина, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности является "примером безответственной американской политики". Замминистра заявил, что Россия "принимала все возможные усилия" по сохранению этого соглашения.

Фомин уверен, что решение в Вашингтоне по выходу из ДРСМД было принято "давно и бесповоротно". Об этом, по его мнению, свидетельствуют проведенные "всего через 16 дней" после выхода из договора испытания запрещенной соглашением ракеты.

Тем не менее Фомин подчеркнул, что Россия не заинтересована в гонке ракетно-ядерных вооружений.

Ранее 13 декабря заместитель главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США, вице-адмирал Дэвид Крити обвинил Россию в разработке ядерных вооружений, однако подчеркнул, что это не повод начинать гонку вооружений.

2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между США и СССР в 1987 году, официально прекратил свое действие по инициативе американской стороны. Соединенные Штаты обвинили Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

На данный момент единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений является СНВ-3, который был подписан в 2010 году. Действие документа заканчивается в феврале 2021 года.

В ходе большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в отсутствие СНВ-3 в мире не будет ничего, что могло бы сдержать гонку вооружений. Он также отметил готовность Москвы продлить действие документа до конца этого года.