САУ 2С1 "Гвоздика" отправляют на покой, вместо них пришли новые "Мста-СМ"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

В самоходный артиллерийский полк, входящий в состав Ельнинской мотострелковой дивизии ЗВО, местом дислокации которого стала Смоленская область, поступила первая партия модернизированных 152-мм САУ "Мста-СМ".

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, эти самоходки оборудованы автоматизированными системами управления огнем.

Современными боевыми машинами заменяются старые 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Вновь поступившая техника, созданная на базе основных боевых танков Т-72 и Т-80, превосходит разработанные еще в начале 70-х годов боевые машины по всем характеристикам: по дальности применения, по качеству системы управления и наведения огнем, а также по скорострельности.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Благодаря модернизированной конструкции механизмов заряжания обновленная "Мста" может делать более 10 выстрелов в минуту, что выше чем у других артиллерийских систем.

Поступление новых САУ значительно повысит огневую мощь общевойскового соединения.