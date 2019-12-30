Войти
bmpd.livejournal.com

О работе женщин в ЦРУ

831
0
0

Как ппишет Karen Lajon в статье "Comment les femmes prennent le pouvoir à la CIA", опубликованной изданием "Le Journal de Dimanche", женщины плотно обосновались во всех основных управлениях ЦРУ. По словам бывших сотрудников агентства, эти разведчицы не столь сумасбродны как мужчины. И даже имеют некие преимущества. Далее наш блог приводит отрывок из данного материала о работе женщины - сотрудника спецслужбы.

Бывшая сотрудница ЦРУ Амариллис Фокс (с) Journal de Dimanche

Так, мамаша Зо весьма необычная мама. Она часто странным образом начинает рыться в пеленках своей дочери. Зо всего несколько месяцев от роду и уже можно задаться вопросом, почему ее мама кладет в пеленки странные штуки, вызывающие зуд, вместо того, чтобы делать так же, как у других, а именно, освежать, чистить и пропитывать приятным запахом ягодицы своих новорожденных детей. Ребенок, чтобы обмануть противника? Нужна смелость. Мы находимся в 2007 году, возраст Амариллис Фокс (Amaryllis Fox) 26 лет и ей нужно выполнить задание: США находятся в состоянии войны с 111 сентября 2001 года, американцы хотят, чтобы их защитили, а ЦРУ нужен результат.

Секретные агенты с детьми не являются чем-то новым. Но действующие сотрудники, причем под прикрытием, на враждебной территории с ребенком в руках, это новое слово. У юной Фокс нет холодка в глазах. Либо берете, либо отпускаете: если ЦРУ нужны ее услуги, это будет вместе с Зу в подгузнике, закрепленным на животе. В самой глубине идеальный тайник. Фокс засовывает в пеленки своей дочери все секретные сообщения, которые надо передать в штаб-квартиру ЦРУ в Ленгли. О подобным старый добрый мачо - "мистер гаджет" Q у Джеймса Бонда даже не мог подумать.

Фокс на данный момент уже бывший сотрудник ЦРУ, ей 38 лет, она завязала с хитростями, но не с детьми - у нее второй ребенок по имени Бобби.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
12.05.2012
Лицом друг к другу: произойдет ли объединение российского и украинского судостроительства?
22.08.2011
МАКС-2011: сделки на миллиарды долларов
21.09.2010
Обзор заказов на новые самолеты за июль 2010 года
19.08.2009
Авиасалон МАКС-2009 открылся в подмосковном Жуковском
29.05.2008
Американцы испытали "хирургические" авиабомбы
27.12.2006
В шестом международном аэрокосмическом салоне "Аэро Индия-2007" впервые примут участие американские фирмы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов
  • 30.12 16:47
  • 1
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"