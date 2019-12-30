О работе женщин в ЦРУ

Как ппишет Karen Lajon в статье "Comment les femmes prennent le pouvoir à la CIA", опубликованной изданием "Le Journal de Dimanche", женщины плотно обосновались во всех основных управлениях ЦРУ. По словам бывших сотрудников агентства, эти разведчицы не столь сумасбродны как мужчины. И даже имеют некие преимущества. Далее наш блог приводит отрывок из данного материала о работе женщины - сотрудника спецслужбы.

Бывшая сотрудница ЦРУ Амариллис Фокс (с) Journal de Dimanche

Так, мамаша Зо весьма необычная мама. Она часто странным образом начинает рыться в пеленках своей дочери. Зо всего несколько месяцев от роду и уже можно задаться вопросом, почему ее мама кладет в пеленки странные штуки, вызывающие зуд, вместо того, чтобы делать так же, как у других, а именно, освежать, чистить и пропитывать приятным запахом ягодицы своих новорожденных детей. Ребенок, чтобы обмануть противника? Нужна смелость. Мы находимся в 2007 году, возраст Амариллис Фокс (Amaryllis Fox) 26 лет и ей нужно выполнить задание: США находятся в состоянии войны с 111 сентября 2001 года, американцы хотят, чтобы их защитили, а ЦРУ нужен результат.

Секретные агенты с детьми не являются чем-то новым. Но действующие сотрудники, причем под прикрытием, на враждебной территории с ребенком в руках, это новое слово. У юной Фокс нет холодка в глазах. Либо берете, либо отпускаете: если ЦРУ нужны ее услуги, это будет вместе с Зу в подгузнике, закрепленным на животе. В самой глубине идеальный тайник. Фокс засовывает в пеленки своей дочери все секретные сообщения, которые надо передать в штаб-квартиру ЦРУ в Ленгли. О подобным старый добрый мачо - "мистер гаджет" Q у Джеймса Бонда даже не мог подумать.

Фокс на данный момент уже бывший сотрудник ЦРУ, ей 38 лет, она завязала с хитростями, но не с детьми - у нее второй ребенок по имени Бобби.