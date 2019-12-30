Самоуправство на заднем дворе

Интервенции США в Латинской Америке

Как это ни удивительно, большую часть своей истории США провели в состоянии добровольной внешнеполитической самоизоляции. Вышли они из нее лишь в связи со Второй мировой и до сих пор так и не вернулись (в будущем, впрочем, исключать ничего нельзя).

Однако на Латинскую Америку самоизоляция не распространялась никогда. Для Вашингтона она была "задним двором", на котором было недопустимо никакое "самоуправство". Американские интервенции в странах этой части света были нормой. Из-за этого Латинская Америка стала для США тем же, чем Восточная Европа для России. Если Восточная Европа – самый антироссийский регион мира, то американцев сильнее всего не любят к югу от Рио-Гранде. Слово "гринго" известно всему миру.

ВОТЧИНА

Выход Вашингтона из-за самоизоляции парадоксальным образом привел к усилению проблем на "заднем дворе". Главной проблемой, разумеется, стала Куба. Изначально Кастро, придя к власти путем традиционного латиноамериканского переворота, не собирался строить никакого социализма, он просто сверг конкурента. Но крайне отрицательная реакция на это Штатов по Штатам же и ударила, ибо теперь у них был глобальный геополитический противовес в лице СССР. Именно к этому противовесу Кастро и обратился за помощью. После чего Вашингтон решил его устранить. Выгоднее и проще всего казалось это сделать силами самих кубинцев. По решению президента Эйзенхауэра ЦРУ в 1960 годe начало планировать организацию вооруженного вторжения на остров антикастровских эмигрантов.

Подготовка будущих десантников велась на территории Гватемалы, поэтому сведения о ней просочились в СМИ. Но Вашингтон ничего отменять не собирался. Американцы попытались активизировать деятельность внутренней оппозиции на Кубе, но кастровская госбезопасность эту деятельность легко нейтрализовала. Более того, обладая мощной агентурой внутри оппозиции, кубинская разведка имела достаточно полное представление о предстоящем вторжении.

15 апреля 1961 года восемь американских бомбардировщиков В-26 с опознавательными знаками ВВС Кубы (в которых имелось 15 аналогичных самолетов) нанесли удар по кубинским аэродромам с целью уничтожения кубинской боевой авиации (которая, кроме этих 15 В-26, включала шесть истребителей "Си Фьюри" и три учебно-боевых самолета Т-33). Поскольку кубинцы все знали заранее, они рассредоточили и замаскировали самолеты, потеряв от налета противника всего три неисправные машины (их специально оставили под расстрел). После налета американцами был разыгран дешевый спектакль с посадкой бомбардировщиков во Флориде и заявлением летчиков, что они дезертировали из кубинских ВВС. Однако американские же журналисты очень быстро поняли, что это спектакль.

КУБА

Тем не менее сценарий вторжения продолжал реализовываться. У берегов Кубы было развернуто десантное соединение в составе двух десантных кораблей и пяти транспортов, на борту которых находилось около 1,5 тыс. десантников ("бригада 2506" – 4 пехотных и 1 танковый батальон, артиллерийский дивизион) с 10 танками М-41.20 БТР М-8 и несколькими орудиями. Соединение прикрывали три американских авианосца с эскортными кораблями.

Высадка началась в ночь на 17 апреля в заливе Кочинос (залив Свиней), на участке побережья, называемом Плайя-Хирон. О ней практически немедленно стало известно в Гаване, в стране сразу была объявлена всеобщая мобилизация.

Утром кубинские ВВС нанесли удар по десантному соединению, потопив четыре транспорта, с которыми ушла на дно значительная часть вооружения, техники и боеприпасов десанта. Уже после этого операцию можно было считать провалившейся. Но она продолжалась.

К середине дня в район высадки были переброшены значительные силы кубинских войск: семь пехотных батальонов ВС и отряды ополчения с 20 танками (10 Т-34–85.10 ИС-2), 10 самоходками СУ-100 и несколькими артиллерийскими батареями. Десантники сумели подбить один Т-34, но на этом их успехи и закончились, продвижение в глубь острова остановилось у самого берега. 18 апреля кубинские войска перешли в наступление, начав успешно теснить "бригаду 2506" к морю.

Американцы поняли, что дело плохо. 19 апреля пять В-26 отправились бомбить кубинские войска. Их должны были прикрывать истребители с авианосца "Эссекс", но так этого и не сделали. Поэтому кубинские ВВС сбили два В-26, удар остальных принес весьма ограниченные результаты. К вечеру "бригада 2506", не получив от американцев больше никакой помощи, капитулировала.

Потеряв 156 человек убитыми, три самолета и один танк, кубинцы добились блестящей победы. Вторжение полностью провалилось, "бригада 2506" потеряла 123 человека убитыми и 1193 пленными, то есть была полностью уничтожена. Ровно половина ее бронетехники стала трофеями кубинцев, два М-41 были подбиты кубинскими Т-34, остальное утонуло вместе с транспортами. Было сбито 12 американских самолетов, погибло пять американских летчиков.

Формально потери самих США этими пятью летчиками и ограничились, потерянная техника была уже старой, потому ее и передали антикастровским силам. Но в геополитическом смысле поражение Вашингтона получилось крайне болезненным и позорным. В чем-то оно было гораздо хуже несравненно более масштабных неудач в Корее и Вьетнаме. Одной из его важнейших причин была идеологическая: американцы истово верили в то, что народ Кубы встретит их с распростертыми объятиями. Даже ЦРУ не предоставило честной информации о реальном отношении кубинцев к "гринго" (их ненавидели даже те, кто без всякого энтузиазма относился к строительству социализма).

Надо сказать, что больше таких провалов у США в Латинской Америке не было.

ДОМИНИКАНА

В апреле 1965 года военный переворот случился в Доминиканской Республике. В Вашингтоне увидели призрак "новой Кубы" и направили в страну 42-тысячный военный контингент (морская пехота и 82-я воздушно-десантная дивизия). Бои продолжались до середины мая. Потеряв 13 человек и убив 2,5 тыс. доминиканцев, американцы добились сохранения страны в своей сфере влияния (хотя не факт, что она собиралась из этой сферы уходить) и в июле вывели войска.

Вскоре США заработали вьетнамский синдром и несколько лет ни с кем не воевали. В связи с этим "самоуправство на заднем дворе" усилилось. В 1979 году в результате переворота на Гренаде к власти пришло правительство во главе с президентом Морисом Бишопом. Оно начало приобретать оружие в СССР, на Кубе и в КНДР, создав нечто вроде армии (до этого ни у самой Гренады, ни у соседних стран, расположенных на Антильских островах, ВС не было). В свете случившейся в том же году сандинистской революции в Никарагуа это вызвало в Вашингтоне панику, которая усугубилась тем, что в мае 1982 года на Гренаде началось строительство международного аэропорта, причем строили его кубинские рабочие. Хотя вела строительство британская фирма и аэропорт был по всем признакам чисто гражданским, в Вашингтоне увидели сооружение "базы для советских стратегических бомбардировщиков". Но вьетнамский синдром мешал вторжению.

Повод, однако, создали соратники Бишопа, которые посчитали его недостаточно левым (чуть ли не проамериканским), свергли и убили (это произошло в середине октября 1983 года). Карибские государства обратились к Вашингтону с просьбой отправить на Гренаду миротворческие силы для наведения там порядка. К тому же на Гренаде находилось более 600 американских студентов. Таким образом, США получили-таки желаемый предлог для вторжения.

Операция готовилась в дикой спешке, не хватало даже карт острова. Тем не менее в ночь на 24 октября (через 10 дней после переворота) на Гренаде высадились первые разведгруппы, а через сутки началось полномасштабное вторжение.

Группировка ВМС США состояла из авианосной ударной группы в составе авианосца "Индепенденс", крейсера, трех эсминцев и фрегата. На борту авианосца базировались 27 истребителей F-14А и 40 штурмовиков (16 А-6.24 А-7). Кроме того, было создано десантное соединение из пяти кораблей (десантный вертолетоносец, два десантных транспорта-дока, два танкодесантных корабля), на которых размещались полк морской пехоты и две группы спецназа.

По воздуху на остров перебрасывались 82-я воздушно-десантная дивизия, отряд спецназа "Дельта", части армейской авиации, тыловые подразделения. ВВС предоставили истребители F-15А, штурмовики А-10 и А-7, "ганшипы" АС-130Н, самолеты ДРЛО Е-3А, транспортные самолеты и заправщики.

Общая численность боевых частей ВС США, осуществлявших вторжение, составила 6 тыс. чел. Кроме того, 200 военнослужащих обеспечили Ямайка и Барбадос, но американцы, разумеется, воевать им не разрешили, оставив в качестве олицетворения международного характера миссии.

ГРЕНАДА

ВС Гренады насчитывали 1 тыс. чел. (шесть пехотных батальонов, из них пять – неполного состава), два БРДМ-2.10 БТР-60ПБ, несколько зенитных пушек и пулеметов. Дополнением к ним были около 800 кубинских строителей и военных, имевших лишь стрелковое оружие. Таким образом, соотношение сил не оставляло гренадцам даже призрачных шансов.

Армия Гренады и кубинцы, среди которых было всего 45 профессиональных военных, оказывали сопротивление почти двое суток. Из-за 10-летнего перерыва в войнах у американцев имели место элементы управленческого хаоса. Однако их превосходство в силах было слишком большим.

Человеческие жертвы в ходе операции оказались невелики – 79 гренадцев (в том числе 24 мирных жителя), 25 кубинцев, 19 американцев. ВС Гренады, разумеется, прекратили свое существование. Американцы захватили один БРДМ-2.2 БТР-60ПБ, 65 минометов, 12 ЗУ-23–2, остальная техника была уничтожена. При этом очень высокими оказались потери армейской авиации и авиации морской пехоты США – семь вертолетов (2 АН-1Т, 1 МН-6.3 UH-60А, 1 СН-46Е).

Уже в декабре американские войска в основном были выведены с Гренады, самоуправства эта страна больше не допускала.

"Дембельским аккордом" (по крайней мере на сегодняшний день) американской армии в Латинской Америке стала интервенция в Панаму. В 1903 году именно США создали Панаму, оторвав ее от Колумбии, ради владения Панамским каналом. В 1977-м США согласились 31 декабря 1999 года передать канал Панаме (что и было выполнено, сейчас каналом управляет китайская компания). Но в конце 1980-х Панама слишком сильно сблизилась с Никарагуа, чего в Вашингтоне перенести не могли, тем более что СССР уже находился при последнем издыхании и на него можно было не обращать внимания. Главнокомандующему ВС Панамы Мануэлю Норьеге, который де-факто руководил страной, в начале 1988 года было предъявлено обвинение в торговле колумбийскими наркотиками. Видимо, обвинение было справедливым, причем занимался этим Норьега много лет. Но также много лет он сотрудничал с ЦРУ, поэтому торговать наркотиками ему было можно. А вот после сближения с сандинистами сразу стало нельзя.

ПАНАМА

В апреле 1989 года США ввели против Панамы экономические санкции и резко увеличили военный контингент в зоне Панамского канала. В октябре была организована попытка свержения Норьеги силами панамских офицеров, но она провалилась. После этого американцы решили воевать под предлогом защиты своих граждан, Панамского канала и панамской демократии.

В операции была задействована все та же 82-я вдд, части 2-й дивизии морской пехоты, бригада из состава 7-й легкой пехотной дивизии, 75-й полк рейнджеров, ряд других подразделений. С воздуха их поддерживали шесть бомбардировщиков-невидимок F-117А, шесть штурмовиков А-7D и 18 А-37, девять "ганшипов" АС-130.170 ударных вертолетов АН-1 и АН-64. Было задействовано более 100 военно-транспортных самолетов и заправщиков. Общая численность личного состава достигала 26 тыс. чел.

В ВС Панамы было всего 12 тыс. человек, до 30 БТР и до 50 орудий. При этом не было танков, боевых самолетов и вертолетов, средств наземной ПВО. Имелись также подразделения ополченцев численностью 9 тыс. человек с легким вооружением.

Операция началась в ночь на 20 декабря. Сброшенный с парашютами 75-й полк рейнджеров захватил аэродромы, обеспечив переброску основных сил посадочным способом. Впервые были применены в бою невидимки F-117А, однако ценность этого опыта была очень ограниченной из-за полного отсутствия у противника какой-либо ПВО.

ВС Панамы и ополченцы оказывали сопротивление трое суток, отдельные очаги сопротивления американцы подавляли до утра 25 декабря. Победа обошлась американцам в 23 убитых военнослужащих и 4 вертолета. Погибло около 600 граждан Панамы, из них примерно половина – военнослужащие и ополченцы. Норьега скрылся в посольстве Ватикана, но американцы вынудили его сдаться изуверским способом – круглосуточным вещанием из динамиков, расставленных вокруг посольства, оглушительной рок-музыки. В мае 2017 года Норьега умер в панамской тюрьме. В феврале 1990 года американские войска покинули Панаму.

С тех пор, несмотря на сильнейшую левую волну, олицетворением которой стал покойный Уго Чавес, интервенций в Латинской Америке США не совершали. Возможно, дело в том, что в населении США вообще и в их ВС в частности слишком велика теперь доля "латиносов". Поэтому "гринго" не хотят рисковать.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.