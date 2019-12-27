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Военно-промышленный курьер

Барк "Крузенштерн" принимает первых иностранных гостей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Знаменитый российский парусник, отправившийся в трансатлантическое плавание в честь 75-летия Победы и 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, совершил первый заход в иностранный порт.

"Крузенштерн" ошвартовался в порту Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания). Эта точка была включена в маршрут в связи с посещением Канарских островов экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева во время кругосветки на шлюпах "Восток" и "Мирный".

"Крузенштерн" проведет на Канарах четыре дня. За время стоянки будут пополнены корабельные запасы, а члены экипажа и курсанты получат возможность ознакомиться с достопримечательностями крупнейшего острова архипелага. Кроме того, программой пребывания предусмотрено проведение "открытого борта", в рамках которого жители и гости Канарских островов смогут посетить всемирно известное судно.

Помимо "Крузенштерна" в дальнем походе, посвященном 75-летию Победы и 200-летию открытия Антарктиды, участвуют еще два парусника Росрыболовства – барк "Седов" и фрегат "Паллада". Только им предстоит совершить не трансатлантическое, а кругосветное плавание. "Паллада" вышла в море 1 ноября из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" – 7 декабря из Калининграда.

Планируется, что в феврале 2020 года все три парусника встретятся в аргентинском порту Ушуайя. Оттуда они вместе направятся к берегам Антарктиды.

По пути следования суда совершат более 40 заходов в иностранные порты, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства. Каждый заход будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания на борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. Домой "Крузенштерн", "Седов" и "Паллада" должны вернуться в декабре 2020 года.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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Страны
Аргентина
Испания
Россия
Проекты
2020-й год
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