Эксперт об испытании нового ледокола: мы сохраняем лидерство в Арктике

Атомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

"Балтийский завод" провел испытания атомного ледокола "Арктика". Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Владимир Карякин, ледоколы проекта 22220 продолжат обеспечивать лидерство России в Арктике.

Специалисты "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) испытали новый, самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" на устойчивость к крену, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что полученные данные будут использованы в ходе будущей эксплуатации атомохода.

"На головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" проекта 22220 прошла операция по кренованию. Специалисты АО "Балтийский завод" (входит в ОСК) и ЦКБ "Айсберг" начали операцию в 7 часов утра 24 декабря и завершили ее после полуночи", – отмечается в сообщении пресс-службы "Балтзавода".

Для создания крена на "Арктике" использовался твердый балласт в виде чугунных чушек, всего было выполнено 12 перемещений грузов. Максимальный угол крена при этом составлял три градуса.

Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу госкорпорации "Росатом". На "Балтийском заводе" сейчас идет строительство двух серийных атомоходов данного проекта: "Сибирь" и "Урал".

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире. Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог, преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин, ледоколы проекта 22220 продолжат обеспечивать лидерство России в Арктике.

"Конечно, все имеющиеся современные достижения, а Россия занимает ведущее место в мире в строительстве ледоколов, использованы в этом проекте. Судя по внешнему виду, "Арктика" выглядит динамичным ледоколом: у него корпус такой обтекаемый и настройки – современные. Ледокол должен быть очень функционален и удобен для использования в арктических широтах… Мы сохраняем свое лидерство в Арктике, у нас самый мощный ледокольный флот в мире. Этот флот обеспечит проводку всех кораблей по Северному морскому пути. И здесь, как говорится, беспокоиться нечего", – сказал Владимир Карякин.