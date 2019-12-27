"Противоречий выше крыши". Политолог о "трещинах" в НАТО

В НАТО много трещин, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Какова связь этих противоречий с антироссийским курсом Запада, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков.

В НАТО очень много трещин, которые со временем углубляются, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью РИА Новости.

"Альянсы отвечают интересам определенной эпохи, и, когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации. Я думаю, в НАТО задаются этим вопросом уже много лет. Если вернуться к эпохе 2002-2003 годов, началу войны в Ираке, незадолго до этого НАТО уже была близка к взрыву. В НАТО очень много трещин, которые с тех пор еще больше углубились", ‒ отметила Кнайсль.

Она также прокомментировала мнение президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. "Я думаю, смерть мозга еще хуже, чем просто смерть. И это высказывание еще хуже, чем высказывание (президента США Дональда) Трампа о том, что НАТО устарела", ‒ считает Кнайсль.

По мнению политолога, доцента департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонида Крутакова, на Западе из России делают врага как раз для того, чтобы предотвратить развал НАТО.

"США делают все, чтобы трещинки не превратились в тектонические разломы и НАТО не разлетелась. Потому что НАТО сегодня – чуть ли не единственный механизм, который сохраняет единство евроатлантического мира. Почему из России делают врага? Потому что надо нарастить воображаемые военные угрозы и Евросоюзу, и якобы единству западного мира, чтобы необходимость в военной защите нарастала. Глобального терроризма не хватило для долгой консолидации Запада, поэтому на эту роль выдвинули Россию", ‒ сказал Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik.

Тем не менее, отметил он, внутренние противоречия никуда не делись.

"То, что трещины и противоречия нарастают, мы видим даже по тому же "Северному потоку-2", когда Германия принимает одни решения, а Польша в рамках судов ЕС их блокирует. Противоречий выше крыши. Мы их видим в виде этих войн и постоянных кризисов, но мы их идентифицируем пока как провалы американской внешней политики", ‒ считает Леонид Крутаков.