Британия направила корабль следить за учебным судном "Перекоп"

ЛОНДОН, 26 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Британский патрульный корабль HMS Tyne накануне Рождества был экстренно вызван в пролив Ла-Манш, через который проходил учебный российский корабль "Перекоп", говорится в сообщении Королевского военно-морского флота.

В ведомстве заявили, что российский корабль подошел к территориальным водам Великобритании.

"HMS Tyne оставался в море на Рождество для наблюдения за российским кораблем, отслеживая его деятельность в областях, представляющих национальный интерес", - сообщило ведомство, добавив, что в четверг военный корабль вернулся в порт своего базирования.

Более 3500 военнослужащих ВМФ, морских пехотинцев и ВВС в период рождественских праздников дежурят или готовы в кратчайшие сроки отправиться к месту несения службы, подчеркнули в ведомстве.