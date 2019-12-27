Войти
РИА Новости

Британия направила корабль следить за учебным судном "Перекоп"

53
0
0
Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп"
Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

ЛОНДОН, 26 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Британский патрульный корабль HMS Tyne накануне Рождества был экстренно вызван в пролив Ла-Манш, через который проходил учебный российский корабль "Перекоп", говорится в сообщении Королевского военно-морского флота.

В ведомстве заявили, что российский корабль подошел к территориальным водам Великобритании.

"HMS Tyne оставался в море на Рождество для наблюдения за российским кораблем, отслеживая его деятельность в областях, представляющих национальный интерес", - сообщило ведомство, добавив, что в четверг военный корабль вернулся в порт своего базирования.

Более 3500 военнослужащих ВМФ, морских пехотинцев и ВВС в период рождественских праздников дежурят или готовы в кратчайшие сроки отправиться к месту несения службы, подчеркнули в ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
RCPV
Военные учения
Похожие новости
27.12.2019
The Independent (Британия): британский корабль Tyne срочно отправился сопровождать российский военный корабль через Ла-Манш
06.11.2019
Корабль "Василий Быков" проведет учения с ВМС стран Южного Средиземноморья
19.08.2019
Сторожевой корабль ВМС Британии сопровождал ракетный крейсер "Маршал Устинов" в проливе Ла-Манш
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
12.03.2019
Boeing с тенью: вторая катастрофа ставит будущее лайнера MAХ под угрозу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 00:33
  • 10
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 27.12 00:00
  • 1
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
  • 26.12 23:31
  • 2
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 26.12 22:38
  • 23
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 26.12 22:10
  • 2
Правительство Австралии одобрило закупку 24 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 26.12 21:38
  • 1
Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений
  • 26.12 21:27
  • 1
Вертолёты типа Ми-8/171 получат дополнительное бронирование десантного отсека
  • 26.12 21:21
  • 1
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
  • 26.12 21:03
  • 5
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской
  • 26.12 20:35
  • 22
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 26.12 20:26
  • 17
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 26.12 20:15
  • 8
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.12 20:06
  • 1
Медведев выразил соболезнования родным генерала Гареева
  • 26.12 19:03
  • 1
Беспилотник с распечатанным на 3D-принтере двигателем взлетит в 2020 году
  • 26.12 18:06
  • 8
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М