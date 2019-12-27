Войти
РИА Новости

Армения планирует закупить в 2020 году оружие у российской ORSIS

46
0
0
Артак Давтян
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

ЕРЕВАН, 26 дек – РИА Новости. Ереван планирует закупить в будущем году определенное количество оружия у российской компании ORSIS ("Промтехнология"), заявил в четверг журналистам начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян.

Ранее официальный представитель российской компании заявил РИА Новости, что в предприятии видят прогресс в ситуации с сорванным тендером на поставку военной техники Армении.

"Мы, согласно плану, представляем список и количество необходимых нам видов вооружений, а соответствующие органы проводят тендер и закупку. Могу сказать, что в следующем году также запланирована закупка определенного оружия у ORSIS", - сказал Давтян.

Он также прокомментировал заявление представителя российского предприятия о том, что "до компании доходят сообщения о присвоении подаренных компанией ORSIS образцов МО конкретными чиновниками министерства". "В вооруженных силах никаких проблем с присвоением нет. Все поступившее по плану вооружение учтено и находится на месте. Если есть вопросы, связанные с решением каких-то проблем за счет личных средств или подарков, я не в курсе, так как они не прошли через Генштаб", - сказал Давтян.

ORSIS включили в черный список поставщиков оружия в силовые структуры Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания. Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства Давида Тонояна, в котором это решение было оценено как "немотивированное". По факту срыва тендера армянские силовики расследуют уголовное дело по статье "халатное отношение к службе". Позднее адвокат, представляющий в Армении интересы ORSIS, сообщил, что компанию исключили из черного списка.

Представитель компании заявил ранее РИА Новости, что исключение из черного списка поставщиков – позитивная тенденция, так как дает возможность продолжить сотрудничество с Арменией. По его словам, в компании считают, что основные виновные в срыве тендера еще не понесли наказание и до сих пор непонятны мотивы отсутствия официальных ответов ведомства на предложения о встрече.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Промтехнологии ГК
Проекты
2020-й год
Похожие новости
06.11.2019
Российская оружейная компания объяснила выявленное Арменией "преступное деяние"
25.10.2019
Эксперты объяснили причину срыва тендера на поставку российского оружия Армении
25.10.2019
Источник в МИДе объяснил письмо к Армении из-за срыва военного тендера
10.02.2012
«Младенческий возраст»
27.10.2011
Тернии утилизации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 00:33
  • 10
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 27.12 00:00
  • 1
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
  • 26.12 23:31
  • 2
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 26.12 22:38
  • 23
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 26.12 22:10
  • 2
Правительство Австралии одобрило закупку 24 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 26.12 21:38
  • 1
Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений
  • 26.12 21:27
  • 1
Вертолёты типа Ми-8/171 получат дополнительное бронирование десантного отсека
  • 26.12 21:21
  • 1
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
  • 26.12 21:03
  • 5
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской
  • 26.12 20:35
  • 22
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 26.12 20:26
  • 17
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 26.12 20:15
  • 8
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.12 20:06
  • 1
Медведев выразил соболезнования родным генерала Гареева
  • 26.12 19:03
  • 1
Беспилотник с распечатанным на 3D-принтере двигателем взлетит в 2020 году
  • 26.12 18:06
  • 8
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М