Армения планирует закупить в 2020 году оружие у российской ORSIS

ЕРЕВАН, 26 дек – РИА Новости. Ереван планирует закупить в будущем году определенное количество оружия у российской компании ORSIS ("Промтехнология"), заявил в четверг журналистам начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян.

Ранее официальный представитель российской компании заявил РИА Новости, что в предприятии видят прогресс в ситуации с сорванным тендером на поставку военной техники Армении.

"Мы, согласно плану, представляем список и количество необходимых нам видов вооружений, а соответствующие органы проводят тендер и закупку. Могу сказать, что в следующем году также запланирована закупка определенного оружия у ORSIS", - сказал Давтян.

Он также прокомментировал заявление представителя российского предприятия о том, что "до компании доходят сообщения о присвоении подаренных компанией ORSIS образцов МО конкретными чиновниками министерства". "В вооруженных силах никаких проблем с присвоением нет. Все поступившее по плану вооружение учтено и находится на месте. Если есть вопросы, связанные с решением каких-то проблем за счет личных средств или подарков, я не в курсе, так как они не прошли через Генштаб", - сказал Давтян.

ORSIS включили в черный список поставщиков оружия в силовые структуры Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания. Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства Давида Тонояна, в котором это решение было оценено как "немотивированное". По факту срыва тендера армянские силовики расследуют уголовное дело по статье "халатное отношение к службе". Позднее адвокат, представляющий в Армении интересы ORSIS, сообщил, что компанию исключили из черного списка.

Представитель компании заявил ранее РИА Новости, что исключение из черного списка поставщиков – позитивная тенденция, так как дает возможность продолжить сотрудничество с Арменией. По его словам, в компании считают, что основные виновные в срыве тендера еще не понесли наказание и до сих пор непонятны мотивы отсутствия официальных ответов ведомства на предложения о встрече.