Лучший в мире. Военный эксперт о модернизированном вертолете Ми-26Т2В

Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин рассказал об особенностях винтокрылой машины.
В России приступили к госиспытаниям модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, проверки продлятся до конца 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России".
Отмечается, что испытания при участии сотрудников Минобороны будут проходить на четырех полигонах. Смешанный экипаж, в который войдут представители ВКС, проверит основные летно-технические характеристики вертолета и работу нового оборудования.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин рассказал об особенностях модернизированного вертолета.