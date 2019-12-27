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РИА Новости

Лучший в мире. Военный эксперт о модернизированном вертолете Ми-26Т2В

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Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин рассказал об особенностях винтокрылой машины.

В России приступили к госиспытаниям модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, проверки продлятся до конца 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России".

Отмечается, что испытания при участии сотрудников Минобороны будут проходить на четырех полигонах. Смешанный экипаж, в который войдут представители ВКС, проверит основные летно-технические характеристики вертолета и работу нового оборудования.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин рассказал об особенностях модернизированного вертолета.

"Ми-26 – это изначально уникальная винтокрылая машина по грузоподъемности, вместимости и так далее. Таких в мире нет. А с учетом доработок, модернизации, она стала недосягаемой для наших потенциальных конкурентов. Грузоподъемность этого вертолета 20 тонн. В модернизированном Ми-26Т2В много нового: современный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования позволяет выполнять полеты днем и ночью, выполнять автоматический полет по маршруту, заходить на посадку, в том числе, в местах высадки боевого десанта. Кроме того, вертолет обладает системой защиты от ПВО противника. Ко всем безусловным достоинствам этого "трудяги" добавилась повышенная эффективность во время боевых действий и подготовки к ним. Новые технологические решения, которые применены, делают эту машину лучшей в мире", - сказал Александр Жилин.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-26
Компании
Вертолеты России
Проекты
2020-й год
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