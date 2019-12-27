Украина заключила контракт с США на поставку новой партии ракетных комплексов

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщила пресс-служба украинского Министерства обороны.

"В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов, Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США <…> Мы продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки", — сказал замминистра обороны Украины Анатолий Петренко.

Он отметил, что Украина также заказывает аналогичные ракетные комплексы и национального производителя. Кроме того, в этом году Минобороны реализовало три контракта, два из которых с Вашингтоном по программе иностранных военных продаж и один — с агентством НАТО по поддержке и поставкам.

Ранее, 8 декабря, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что администрация США при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, ведется ли в этой стране борьба с коррупцией.

Американцы оказывают Киеву военную помощь с начала силовой операции в Донбассе. В 2017 году США одобрили поставки оружия, включая комплексы Javelin. В июне этого года сенат одобрил выделение еще $300 млн.