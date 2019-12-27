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Российская газета

МЧС подготовит единый закон для обеспечения безопасности населения при ЧС

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Источник изображения: Александр Коркка/ РИА Новости

В МЧС готовится единый закон для обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Для этого предстоит сформулировать более четкое понятие, что считать ЧС.

Придется подумать и над обновленным понятием - гражданская оборона.

Накануне профессионального праздника, Дня спасателя, об этих планах объявил глава МЧС России Евгений Зиничев. Необходимо переосмыслить некоторые ключевые формулировки из области общественной безопасности, поскольку они в разных законах сформулированы по-разному.

Речь о двух законах - "О гражданской обороне" и "О защите населения", которые в некоторых положениях, как сказал министр, даже противоречат друг другу. Они регламентируют работу двух глобальных систем, действующих в стране - Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и системы гражданской обороны (ГО). Министр впервые анонсировал работу над единым законом, который исключил бы дублирование функций разных служб при реагировании на ЧС и ликвидации последствий.

В законопроекте придется выработать и новую концепцию защиты населения и территорий при ЧС

О деталях готовящегося законопроекта корреспонденту "РГ" рассказали специалисты по гражданской обороне МЧС.

Например, по мнению замминистра МЧС России Павла Барышева, для успешного решения проблемы не требуется что-то разрушать и строить заново нечто совершенно новое.

- Необходимо произвести "новую сборку" де-факто уже существующей системы при помощи интеграции работающих элементов двух глобальных программ в сфере безопасности - региональной системы реагирования на ЧС и гражданской обороны. При этом все, что мешает работе, должно быть удалено, - сообщил Павел Барышев.

А скорректировать придется сразу несколько ключевых понятий. Например, само определение чрезвычайной ситуации. Кроме того, разработчикам законопроекта придется найти новое определение и для понятия "гражданская оборона". А вместе с этой работой придется выработать и новую концепцию защиты населения и территорий при ЧС.

Существующая трактовка давно устарела. Изменились как оснащение, так и способы защиты от угроз. Да и вообще, сейчас в мире гораздо больше опасных вызовов, связанных с изменением климата и техногенными факторами.

Это также должно найти отражение в современной концепции гражданской обороны.


Тимофей Борисов

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Изменение климата
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