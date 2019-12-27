"Авиастар-СП" получил от Новикомбанка кредитные средства в сумме 1,5 млрд рублей

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Новикомбанк предоставил финансирование авиастроительному предприятию "Авиастар-СП" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) в размере 1,5 млрд рублей сроком на 2,5 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Кредитные средства будут направлены на реализацию текущих проектов завода и операционную деятельность", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В сообщении отмечается, что на "Авиастар-СП" развернуто серийное строительство тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А, который может использоваться для перевозки грузов, ликвидации пожаров, эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях с возможностью оказания квалифицированной медицинской помощи. Переоснащение воздушного судна в пожарный самолет или летающий госпиталь не требует большого объема работ и может осуществляться в условиях аэродрома.

Применение новых методов проектирования и технологии производства обеспечивают возможность дальнейшей эффективной модернизации самолета и создание на его базе целого семейства машин специального назначения.

По информации пресс-службы, Новикомбанк и "Авиастар-СП" успешно сотрудничают с 2012 года.