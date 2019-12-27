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Интерфакс-АВН

Российский "стелс"-фрегат "Адмирал Касатонов" провел испытания с подлодкой и самолетом в Баренцевом море

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Фрегат "Адмирал Касатонов"
Фрегат "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" провел испытания радиотехнических средств и гидроакустического комплекса в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Экипаж самолета Су-24 отдельного смешанного авиационного полка Северного флота выполнил облет радиотехнических средств фрегата. Испытания гидроакустического комплекса нового корабля обеспечила одна из атомных подводных лодок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что экипаж подлодки в свою очередь отработал подводное слежение за фрегатом.

"В процессе испытаний фрегата "Адмирал флота Касатонов" в Баренцевом море продолжается проверка его систем и механизмов в различных режимах плавания, в том числе во время сильного волнения", - сообщает СФ.

В среду в пресс-службе Северного флота сообщили, что испытания фрегата проходят в "сложных штормовых условиях", из-за чего пришлось скорректировать их программу.

Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" начались 20 ноября в Белом море и проходят в несколько этапов. Ранее был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата со стрельбами крылатыми ракетами по береговой и морским мишеням, 1 декабря, в частности, была выполнена стрельба крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр".

"Адмирал Касатонов" является вторым новым российским фрегатом проекта 22350. Головной корабль проекта 22350 фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был передан ВМФ РФ в июле 2018 года.

Корабли этого проекта создаются с применением технологии stealth ("стелс"), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-192
Ка-27
П-800 Оникс
Су-24
Проекты
22350
Калибр КР
СФ
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