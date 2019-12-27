Предсказан рост продаж систем ПВО в мире

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В грядущем десятилетии, как минимум, до 2027 года на рынке продаж систем противовоздушной и противоракетной обороны ожидается устойчивый рост, указывается в тематическом исследовании динамики рынка вооружений ("Air Defense Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2019–2027").

Это, как "предсказано", произойдёт, поскольку взлёт располагаемых доходов вкупе с растущей потребностью в безопасности и вероятностью международных конфликтов будут способствовать развитию оборонного сектора во всём мире.

Крупнейший нефтяной объект Саудовской Аравии недавно подвергся нападению, что привело к обострению конфликта между этой страной и Ираном. А США отправляют [на Ближний Восток] истребители и системы противоракетной обороны. […] Ожидается, что растущая напряженность в регионе и широкое распространение беспилотных летательных аппаратов станут основными проблемами, которые будут стимулировать рост рынка противовоздушной обороны

– отмечается в СМИ.

Лидеры и новички

На рынке в настоящее время представлено немалое количество различных по дальности систем ПВО, которые могут быть размещены на самых разных морских, воздушных или наземных платформах. Авторы доклада ожидают, что рост инвестиций в инновации со стороны таких ключевых стран, как Соединенные Штаты, Китай, Россия, Франция и другие, будет способствовать значительному росту рынка зенитных комплексов в ближайшем будущем.

Помимо этого, Турция объявила, что ее собственная разработка в области ПВО-ПРО под названием Hisar-A готова к производству. Весь комплекс помещается на бронированной платформе собственного производства. Новинка успешно прошла полевые испытания, и турецкое правительство, как предполагается, закупит её для своих военных.

Доминирование новых технологий

Кроме того, общее расширение сотрудничества и рост спроса на передовые технологии, как отмечается в тексте, станут ключевыми тенденциями в этом сегменте мирового рынка вооружений.

Также авторами доклада ожидается, что увеличение возможностей искусственного интеллекта, 3D-печати и дронов будет способствовать целому потоку инноваций и подъёму рынка, с одновременным снижением стоимости изделий и повышением их качества. В будущем подъёму продаж комплексов противовоздушной обороны будет благоволить также и совершенствование материалов из легкого волокна.

Представленный отчет о мировом рынке систем противовоздушной обороны включает в себя подробное исследование ключевых регионов мира, включая Северную Америку, Латинскую Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, а также Ближний Восток и Африку. Среди них именно Северная Америка сохранит лидирующие позиции в течение рассматриваемого периода, как утверждается в исследовании.