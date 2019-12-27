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Интерфакс-АВН

Фрегат "Адмирал Горшков" готовят к испытанию ракетного оружия

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Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Фото : spacebattles.com/Leo1

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Один из самых современных кораблей ВМФ России - фрегат "Адмирал Горшков" - прибыл в Североморск, завершив один из этапов подготовки к испытанию ракетного оружия, сообщил в четверг Северный флот.

"Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" прошёл первый этап подготовки к испытаниям ракетного оружия в Беломорской военно-морской базе и прибыл в Североморск", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

В нем отмечается, что новогодние праздники экипаж корабля отметит дома.

В ноябре военные сообщали, что "Адмирал Горшков" готовился к испытанию нового ракетного оружия.

Некоторые эксперты предположили, что речь может идти об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Как сообщалось, "Адмирал Горшков" оснащен вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос" и "Циркон".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
БелОМО
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
СФ
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