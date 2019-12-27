Спущена на воду новая подводная лодка проекта "Волхов"

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Волхов" спущена на воду на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. "Волхов" — уже вторая субмарина проекта 636.3, которая предназначена для службы на Тихоокеанском флоте. В ноябре ТОФу передали первую — "Петропавловск-Камчатский". Основное вооружение подлодок проекта 636.3 — новейшая отечественная ракетная система "Калибр-ПЛ".

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Волхов" спущена на воду на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. "Волхов" — уже вторая субмарина проекта 636.3, которая предназначена для службы на Тихоокеанском флоте. В ноябре ТОФу передали первую — "Петропавловск-Камчатский". Основное вооружение подлодок проекта 636.3 — новейшая отечественная ракетная система "Калибр-ПЛ".