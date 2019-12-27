На Западе предрекли РФ "будущее без авианосцев"

Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Авторы западного youtube-канала по военно-политической тематике Covert Cabal в своём новом видео подвергли критике российский ТАВКР "Адмирал Кузнецов". В связи с недавним пожаром на авианесущем крейсере они напомнили о "длинной истории проблем" корабля и уже с первой минуты задали провокационный вопрос о том, что "не пора ли списывать ˮКузнецоваˮ"?

Кратко пройдясь по истории ВМФ СССР, в обзоре напомнили, что в отличие от американских авианосцев, созданных для господства на морях, советские авианесущие крейсера были предназначены для обороны побережья Союза от кораблей и подводных лодок НАТО. Что во многом и определило их необычный облик.

Также на Западе отмечается, что хотя "Кузнецов" совсем не устарел – он куда моложе первых американских авианосцев класса "Нимиц" – с ним слишком много проблем. Упомянуты частые поломки котлов, падения самолётов в море, разливы топлива и иные происшествия. Особое внимание уделено и недавнему пожару. Зрителю сообщили, что после каждой серьезной аварии в прессе (очевидно, западной) начинаются разговоры о списании корабля.

Причин, по которым авианесущий крейсер остаётся в составе ВМФ России, авторы увидели несколько. И самой первой они назвали "пропагандистскую". Отмечается, что все сильнейшие державы имеют авианосцы – США, Великобритания, Франция, Китай, Индия.

Другая причина, по мнению канала, состоит в том, чтобы сохранить навыки команды авианесущего крейсера и специалистов на верфях для строительства следующего уже полноценного авианосца.

Авторский коллектив канала завершил своё "исследование" выводом: Россия пока что сосредоточилась на строительстве подводных лодок, фрегатов и корветов.

И будущее российского военно-морского флота видится без авианосцев

– делает заключительный вывод автор.