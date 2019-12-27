Роскосмосу пора занять свою орбиту

"Боинг" мешать не будет

"Боинг" переживает не лучшие времена. Началось это не сейчас, но две катастрофы с новейшими Boeing-737MAX в Индонезии и Эфиопии вытащили проблемы компании, до поры считавшиеся внутренними, на свет божий. Запрет на полеты лайнеров данного типа ударил по репутации производителя наотмашь – резко сократилось число заказов, впервые главный конкурент, "Эрбас", обошел американцев по числу заключенных контрактов.

Принимаются экстренные меры. Генеральный директор компании Дэннис Мюленбург подал в отставку, однако пришедшие ему на смену исполнительный директор Дэвид Кэлхун и гендиректор Грег Смит главной целью ставят скорейшее получение разрешения на дальнейшую эксплуатацию оскандалившейся модели. Хотя причины кризиса куда глубже. Как рассказал бывший менеджер компании Эд Пирсон, всему причиной тяжелейшие условия на производстве. Попросту говоря, набрав заказов больше, чем в состоянии переварить, "Боинг" "гнал план". В ход шли отбракованные детали, система контроля качества в угоду производственным показателям допускала некоторые лукавства. Соответственно, всеми силами подгоняли работников, при оценке труда которых во главу угла ставились главным образом количественные критерии. Как следствие, у широко разрекламированного "самолета мечты" Boeing 787 Dreamliner в ходе тестирования из трехсот кислородных масок ровно четверть оказалась неисправными – об этом проинформировал прессу, а затем и Конгресс уволившийся из компании инженер Джон Барнетт.

Ударил по имени "Боинга" и неудачный запуск космического корабля Boeing CST-100 Starliner, разрабатываемого для полетов к МКС. Да, это не самолетное подразделение компании, а военно-космическое Boeing Integrated Defense Systems, но кто будет вдаваться в подробности… Тем более, что и космический проект, выполняемый в острой конкуренции с компанией Илона Маска, тоже резвости не показывал – первый беспилотный запуск планировался еще в 2016-м, с тех пор постоянно переносился, чтобы в декабре года нынешнего корабль вернулся с невыполненной программой. Справедливости ради надо сказать, что сбой имел не аппаратную, а программную причину. Так, впрочем, было и с Boeing-737MAX, но с самолетом проблему до сих пор не решили, и не факт, что быстро разберутся со "Старлайнером". Разработчики говорят, что нештатная работа двигателей была бы устранена, будь на борту экипаж, а значит следующий запуск "Боинга" к МКС, планируемый на весну-2020, вполне возможно станет пилотируемым. Однако американцы после потери двух "шаттлов" более чем чувствительны к гибели космонавтов. Вряд ли в такой ситуации найдется человек, способный взять на себя ответственность за старт с экипажем. Зато Маск примерно в те же сроки сможет запустить своего "Пилотируемого дракона", Crew Dragon, с куда большей уверенностью в успехе.

“Чтобы захватывать исследованиями всю материковую часть страны и значительные участки Севморпути, нужно куда большее наклонение орбиты”

Казалось бы – нам-то что от американских неудач и побед? Но с хрущевских времен въевшийся лозунг "догнать и перегнать Америку" у многих до сих пор вызывает тихое ощущение счастья от бед у заокеанских конкурентов. Раз лидер спотыкается, у догоняющего появляются шансы…

Зачем мы кого-то догоняем – отдельный вопрос. То, что наше авиастроение не в состоянии использовать шансы, которые дает им "Боинг", ибо заполнить освободившуюся нишу российскими авиалайнерами попросту нет технической возможности – об этом писано не раз. То же и в космической гонке. Сказано: летим на Луну. Зачем? Логика такая: американцы летят, значит и нам надо. При массе аргументов в пользу того, что мы еще на земной орбите всего нужного не сделали, и во многом именно потому, что решили осваивать космос на американские деньги. МКС летает так, как это нужно США. Для чисто российской станции нужно куда большее наклонение орбиты, чтобы исследованиями захватывать по максимуму всю материковую часть страны и значительные участки Севморпути. Но нет – Луна. Боимся, что американцы начнут оттуда мешками возить пресловутый гелий-3? Или что Луну поделят на участки на двоих с китайцами? Так долговременный договор по ее освоению, аналогичный Антарктическому, никто не мешает заключить еще до первых полетов. И тратить спокойно свой космический бюджет так, как выгодно нашей Академии наук, а не пиарщикам. "Боинг" нам в этом вряд ли поможет, но готов хотя бы не мешать.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер",