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Российская газета

Вертолет Ми-26Т2В вышел на государственные испытания

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Новый тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В направлен на государственные испытания. Тестирование новой машины продлится до 2020 года.

Как сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России", испытания Ми-26Т2В будут проводиться на четырех полигонах. Экипаж вертолета, в который также войдут пилоты ВКС России, проверит основные летно-технические характеристики и работу нового оборудования.

Напомним, что созданная на заводе "Роствертол" новая версия самого грузоподъемного вертолета в мире впервые была продемонстрирована на форуме "Армия-2019". Машина была модернизирована специально для ВКС России.

Вертолет имеет новейший комплекс БРЭО, который позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, а также выходить в заранее заданную точку и заходить на посадку. Ми-26Т2В может также выполнять предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. В дополнение к этому установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, значительно снизившие нагрузку на летный экипаж.

Кроме того, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны "Витебск", не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим средствам. Благодаря этому сбить машину с помощью ПЗРК практически невозможно.

Светосигнальное оборудование Ми-26Т2 теперь адаптировано под использование очков ночного видения, а в кабине вертолета установлены новые энергопоглощающие кресла экипажа. Улучшения также коснулись системы навигации и спутниковых средств связи вертолета.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Продукция
Витебск РЭБ
Ми-26
Компании
Вертолеты России
Роствертол
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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