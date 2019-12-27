О том, как Армия США готовится к испытаниям гиперзвукового оружия

Управление контрактов Сухопутных сил США (Army Contracting Command – ACC) запланировало бросковые тесты, которые будут осуществляться в рамках соответствующей программы, ее в русском варианте можно сформулировать как "Разработки для испытания гиперзвукового оружия, планирование задач и систем" (Hypersonic Test Engineering, Mission Planning and Systems – HyTEMPS). Заявка на обладание гиперзвуковым оружием сделана довольно таки громко. Но, на деле, пока речь идет лишь о сборе информации о потенциальных разработчиках, обладающих достаточными техническими возможностями и квалифицированными сотрудниками.

Кроме прочего, согласно предъявляемым требованиям, разработчик должен иметь высокий доступ секретности "TOP SECRET" и возможности обеспечить таковую в ходе выполнения контракта. Кроме того, как установлено соответствующим компетентным государственным органом, весь персонал подрядчика, должен иметь соответствующий официально оформленный допуск к секретной информации, к работам могут быть привлечены только граждане США. И в целом и в деталях техническое задание к разработке гиперзвукового оружия строго засекречено. Из открытых источников известно только, что его боевая часть должна развивать скорость выше, чем в 5 скоростей Маха, обладать высокой маневренностью и точностью попадания, а также – большой дистанцией боевого применения. Это оружие должно обеспечить стратегическое превосходство Армии США над вероятным противником.

Также есть данные, что американцы планируют создаеть ракетный комплекс, помещенный на колесном шасси. Первые образцы гиперзвукового оружия должны быть получены к 2023 году. Предполагаемая максимальная скорость будущей гиперзвуковой ракеты наземного базирования составит 3800 миль в час (1 миля – 1609,34м). Предполагается, что гиперзвуковые ракеты будут барражирующими, то есть смогут достигать верхних пределов земной атмосферы и оставаться за границами зоны действия систем противовоздушной и противоракетной обороны до тех пор, пока они не будут готовы нанести удар. Командование Армии США рассчитывает, что сверхточная, сверхбыстрая, маневренная и живучая гиперзвуковая ракета сможет поражать цели в любой точке планеты за считанные минуты.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин говорил не так давно о наличии гиперзвукового оружия только у Вооруженных сил РФ и больше ни у кого в мире. Но, пока речь идет о ракетах морского и воздушного базирования, впрочем, уже делалось заявления о создании ракет "Циркон" наземного базирования. Стоит отметить, что и Пекин уже заявлял о наличии в распоряжении НОАК гиперзвукового оружия. Как известно, подвижные грунтовые гиперзвуковые ракетные комплексы Dongfeng 17 были продемонстрированы в ходе военного парада в честь 70-летия образования КНР, прошедшего на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1 октября сего года.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО