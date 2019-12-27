NORINCO поставит СВ Пакистана 155-мм самоходные гаубицы SH-15

ЦАМТО, 26 декабря. Согласно информации, опубликованной 24 декабря на веб-сайте News Nation, Вооруженные силы Пакистана закупают в Китае 236 ед. 155-мм самоходных гаубиц SH-15 на шасси с колесной формулой 6x6.

Как сообщает IANS, СВ Пакистана подписали контракт на закупку 236 гаубиц SH-15 с Китайской Северной промышленной корпорацией NORINCO 27 июня 2019 года. Соглашение включает пакет технической поддержки и передачу необходимых технологий. Стоимость продажи составила 512 млн. долл. Предварительные испытания SH-15 были проведены в районе Карачи в начале этого года. Источники сообщили, что NORINCO получила первый платеж в размере 20 млн. долл. в конце ноября 2019 года. NORINCO также поставит адаптированные боеприпасы для СВ Пакистана.

В течение многих лет командование ВС Пакистана продолжает укреплять артиллерию сухопутных войск, в первую очередь, приобретая более мобильные платформы. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Пакистан уже приобрел в Китае 36 ед. 155-мм самоходных гаубиц SH1 в течение 2013-2014 гг.

Корпорация NORINCO (China North Industries Group Corporation Limited) представила 155-мм самоходную гаубицу SH-15 в Пакистане в ноябре 2018 года в рамках Международной выставки IDEAS в Карачи. Это новая артиллерийская система, которая была впервые продемонстрирована во время AirShow China в ноябре 2018 года.

В настоящее время на вооружении СВ Пакистана уже состоят 155-мм гусеничные самоходные гаубицы M-109 производства США, включая 200 ед. M-109A2 и 115 ед. M-109A5, но процесс модернизации артиллерии продолжается за счет закупки новых колесных артиллерийских систем. По оценке ряда аналитиков, оптимальным для СВ Пакистана вариантом может быть приобретение более легких орудий, которые могут транспортироваться на внешней подвеске многоцелевых вертолетов.

САУ SH-15 размещена на шасси Shaanxi с колесной формулой 6Ч6, оснащенном четырехдверной бронированной кабиной с установленным на крыше 12,7-мм пулеметом для самообороны. В хвостовой части шасси на поворотной платформе размещено 155-мм орудие с длиной ствола 52 калибра. Диапазон углов наведения по азимуту – 25 град. влево и вправо от оси машины, по углу места – от 0 до +67,5 град. Расчет установки – 5 человек.

Максимальная скорострельность гаубицы составляет 4-6 выстрелов в минуту. Для поддержания скорострельности установка оснащена досылателем. В задней части ствола установлена РЛС измерения дульной скорости.

Дальность стрельбы зависит от комбинации снаряд/метательный заряд, однако, по информации компании, максимальная дальность стрельбы 155-мм фугасным активно-реактивным боеприпасом увеличенной дальности с донным газогенератором/ракетным двигателем ERFB-BB-RA (Extended-Range Full-Bore - Base-Bleed - Rocket-Assisted) составит до 53 км.