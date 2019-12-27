Начались государственные совместные испытания вертолета Ми-26Т2В

ЦАМТО, 26 декабря. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) совместно с представителями Минобороны РФ начал государственные совместные испытания тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В, которые продлятся до конца 2020 года.

В рамках работы холдинга "Вертолеты России" по модернизации тяжелого Ми-26 для российских Воздушно-космических сил в 2018 году на предприятии "Роствертол" был изготовлен опытный образец модернизированного вертолета Ми-26Т2В.

"На сегодняшний день опытный образец Ми-26Т2В успешно завершил предварительные заводские испытания, что позволило нам приступить к программе государственных совместных испытаний, которые продлятся весь 2020 год. Мы постарались учесть все пожелания заказчика, воплотив их в проекте Ми-26Т2В. Модернизация значительно расширит эксплуатационные возможности машины. Уверен, что Ми-26Т2В займет достойное место в составе Вооруженных сил нашей страны", – рассказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Испытания будут проходить на четырех полигонах. Смешанный экипаж вертолета, в который также войдут представители Воздушно-космических сил РФ, проверит основные летно-технические характеристики вертолета и работу нового оборудования.

Модернизированный вертолет Ми-26Т2В с возможностью круглосуточного применения и современной авионикой является тяжелым военно-транспортным вертолетом грузоподъемностью 20 тонн. Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, который обеспечивает пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. Бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В обеспечивает защиту вертолета от поражения атакующими ракетными комплексами противовоздушной обороны.

Вертолет Ми-26Т2В будет обеспечивать полеты в условиях любого региона. В том числе, со сложными физико-географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в любое время суток, по оборудованным и необорудованным трассам, а также по маршрутам вне трасс и над безориентирной местностью, в условиях огневого и информационного противодействия противника. Количество членов экипажа модернизированного вертолета осталось прежним – 5 человек.

На сегодняшний день холдинг "Вертолеты России" в соответствии с контрактными обязательствами изготавливает для российского военного ведомства всю линейку военных вертолетов, необходимых для выполнения стоящих перед Вооруженными Силами РФ задач: боевые Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28НМ "Ночной охотник", транспортно-боевые Ми-35М, транспортно-десантные вертолеты Ми-38Т, военно-транспортные вертолеты семейства Ми-8/17, тяжелые военно-транспортные типа Ми-26, учебные и специальные машины.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России.